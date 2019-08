Vyčíňanie Knechtovej zajačika vyvrcholilo: Po pobyte v liečebni skončil vo väzbe!

PRAHA - Vyzeralo to na sľubnú hudobnú kariéru, teraz si môže spievať akurát tak vo väzení. Petr Borkovec (20) je finalista poslednej série Superstar, ktorý pomotal hlavu nielen tisíckam mladých fanúšičiek, ale aj porotkyni Katke Knechtovej (38). Zaľúbencom to však dlho nevydržalo a odkedy speváčka mladšieho zajačika poslala k vode, nasledovala mohutná vlna bujarých excesov. Tá najnovšie, zdá sa, vyvrcholila...

O Petrovi sa začalo hovoriť v súvislosti so závislosťou na alkohole, ktorá sa mala začať prejavovať už v začiatkoch súťaže. Medzitým sa dal dokopy s porotkyňou Katkou Knechtovou, ktorá ho vraj v tejto neresti nepriamo podporovala a podľa Borkovcovej matky má speváčka na rováši aj to, že mladík nedokončil školu. Dvojica si neskôr dala zbohom a nasledoval jeden problém za druhým.

Na verejnosť sa dostali informácie o krádežiach peňazí, mobilných telefónov či oblečenia, okradnúť mal aj samotnú speváčku, ktorej vraj odcudzil šperky v hodnote niekoľko tisícok eur. Potom skončil v psychiatrickej liečebni. „Ja neviem, čo to malo znamenať. Ja ho nechcem ospravedlňovať, zastávať si ho, stavať ho na piedestál, to nie. Ale keď je niekto o 20 rokov starší, mal by mať rozum. Ja viem, že nie je svätý. Teraz už vôbec nie. Je úplne dole, nevie, čo so svojím životom ďalej,“ povedala pre Topky pani Jana začiatkom augusta, keď sa prevalilo, že jej adoptívny syn liečbu nedokončil a z ústavu ho mali vykopnúť.

Petr Borkovec s adoptívnou mamou Janou. Zdroj: Instagram P.B.

Petr Borkovec pomotal hlavu aj Katke Knechtovej. Neskôr ju mal okradnúť, no a najnovšie speváčkin ex skončil za mrežami. Zdroj: Instagram

Nič podobné už najnovšie nehrozí. Mladý spevák kvôli krádežiam skončil vo väzbe, kde si nejaký ten čas posedí bez možnosti ďalšieho úniku. Podľa Aktu.cz ho sudca pre jeho doterajšie vyčíňanie poslal za mreže. Borkovec bol vraj prevezený z cely predbežného zadržania do väznice na Pankráci.

Spomínaný portál hovorí, že kriminalisti mali pred súdom dokázať, že pokiaľ by spevák nebol obmedzený na slobode, mohol by v trestnej činnosti pokračovať. Ako sa celá situácia bude ďalej vyvíjať, sa síce ešte nevie, isté však je, že Petrovi momentálne nezostáva nič iné, než sa chtiac-nechtiac schladiť...