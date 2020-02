Knechtovej exzajačik: Ona oznámila tehotenstvo, on sa pochválil novou frajerkou!

V utorok večer sa Katka Knechtová pochválila záberom, na ktorom sa drží za brucho a pridala len jednoduchý popis #takisme. Okamžite sa roztrhlo vrece s gratuláciami k budúcej role mamy. Rodáčka z Prešova tým všetkých poriadne šokovala, keďže nikto ani netušil, že by mala mať partnera.

Katarína Knechtová pridala v utorok záhadný záber s bruškom. Zdroj: Instagram K.K.

S novinkou nezaháľal ani jej exzajačik. Medzi ňou a Petrom Borkovcom preskočila iskra, keď porotcovala v Superstar a on sa prebojoval do finálovej desiatky. Ich vzťah mal vzostupy aj pády, no nakoniec šli od seba a mladý Čech si dokonca neskôr našiel frajerku Máriu, ktorá nápadne pripomínala svojím zjavom práve Knechtovú.

Láska medzi Petrom a Máriou sa však očividne skončila. Spevák si prešiel náročným obdobím, keď skončil dokonca na liečení, pretože si ľúbil vypiť. Prednedávnom sa vrátil opäť do bežného života a našiel svoje šťastie. Po jeho boku momentálne stojí sympatická Zuzana. Spoločné zamilované zábery zdieľa Petr na sociálnej sieti Instagram, kde si dvojica už vyznáva lásku.