Ako pravá princezná: Ellie Goulding si vzala Caspara Joplinga vo viktoriánskych šatách na FOTO

Na sobáši sa zúčastnilo viacero známych hostí vrátane britských princezien Beatrice a Eugenie a ich matky Sarah, vojvodkyne z Yorku. Manžel princeznej Eugenie, Jack Brooksbank, bol jedným z družbov ženícha. Ďalšími hosťami boli napríklad Katy Perry a Orlando Bloom, James Blunt, Sienna Miller, Jo Wicks či Jimmy Carr. Po obrade sa svadobčania presunuli na recepciu na Zámku Howard, ktorý je vzdialený zhruba 24 kilometrov od Yorku.

Zdroj: SITA/Danny Lawson/PA via AP)

Tridsaťdvaročná rodáčka z Herefordu a 27-ročný bývalý britský juniorský reprezentant vo veslovaní sa zasnúbili vlani, pričom v tom čase tvorili pár vyše roka. Dvojica svoje zasnúbenie oznámila prostredníctvom denníka The Times.

Elena Jane Goulding je víťazkou ankety talentov BBC Sound of 2010 a držiteľkou BRIT Awards v kategóriách Critics' Choice a Britská interpretka. V roku 2010 vydala prvý album Lights a začiatkom októbra 2012 uviedla na trh druhú štúdiovku Halcyon. Obe nahrávky dobyli britský albumový rebríček, pričom speváčka ponúkla aj ich reedície s názvami Bright Lights (2010) a Halcyon Days (2013) a tiež niekoľko EP nahrávok. Tretia a zatiaľ posledná štúdiovka Delirium (2015) sa dostala v UK Charte i americkom Billboarde 200 na tretiu priečku. Pieseň Love Me Like You Do z ostatného albumu nominovali na cenu Grammy.