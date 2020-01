Dlh 100-tisíc, krádeže, chľast... Knechtovej ex Borkovec (20) otvorene: Snažím sa všetko napraviť!

PRAHA – Konečne dospel? Po všetkých extempore, ktoré niekdajší superstarista Petr Borkovec (20) navyvádzal, si teraz sype popol na hlavu. Po tom, čo sa zadlžil, kradol, prepadol alkoholu a skončil v liečebni, z ktorej napokon putoval do väzenia. Zrejme si však uvedomil, aké narobil problémy a koľko prešľapov má na rováši a rozhodol sa polepšiť. Za jeho správanie ho teraz fackuje hanba.

V Superstar ukázal, že má talent a svojím hlasom zaujal nielen porotu, ale aj verejnosť. Katku Knechtovú dokonca natoľko, že z mladého speváka urobila svojho partnera. Hoci len nakrátko, dvojica sršala zamilovanosťou.

Borkovec mal však okradnúť práve svoju bývalú lásku . „Najskôr sa o Kataríne vôbec baviť nechcel, ale potom sa to z neho pomaličky začalo sypať. Sám sa priznal, že jej ukradol nejaké veci. Zobral jej nejaké peniaze a šperky. Padla tam aj ich hodnota, hovoril snáď o pol milióne korún,” prezradil v minulosti zdroj pre extra.cz.

Petr Borkovec v minulosti tvoril pár s Katkou Knechtovou. Práve jej mal ukradnúť šperky vo vysokej hodnote. Zdroj: Instagram P.B.

Toto je však len zlomok toho, čo mladý talent napáchal pod náporom slávy, ktorú očividne nezvládol. Hoci mal dobre našliapnutú kariéru, doslova sa spustil. A to ruka v ruke s alkoholom. Vďaka chľastu dokonca skončil aj na záchytke, pretože v podguráženom stave toho navyvádzal až-až. Dokonca sa nechal zavrieť aj psychiatrickú liečebňu. V lete ho zatkla polícia, skončil v cele predbežného zadržania a odtiaľ po rozhodnutí sudcu putoval rovno do basy na Pankráci.

Spevák však zrejme ako-tak dospel a začal si uvedomovať, čo všetko napáchal napriek svojmu nízkemu veku. A rozhodol sa prehovoriť. „Vôbec na to obdobie nechcem spomínať. Nechápem, ako som sa mohol tak správať Veľa ľuďom som ublížil a hrozne ma to mrzí. Nechcem, aby moje slová ospravedlnenia zneli ako reči do prázdna,“ vyjadril sa pre portál extra.cz.

Petr Borkovec skončil kvôli svojim excesom na psychiatrii a napokon aj vo väzení. Zdroj: Instagram P.B.

Petr Borkovec tak zrejme konečne dostal rozum a uvedomil si v plnej miere, že sa za svoje chyby musí zodpovedať. „Kradol som a napáchal som škodu okolo 100 tisíc,“ priznal exsuperstarista, ktorý sa snaží začleniť do normálneho života a našiel si aj prácu. „Pracujem, aby som mohol riadne splácať svoj dlh a tiež sa chystám dorobiť si maturitu,“ prezradil rodák z Jablunkova svoje priority.

„Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale keď som bol vo väzbe, zložil som nejaké texty a myslím, že by sa to mohlo ľuďom páčiť. Vo väzbe som strávil dlhé tri mesiace a myslím, že som si tam skutočne uvedomil plno vecí,“ povedal Borkovec, ktorý z dlhej chvíle vo väzení začal písať piesne. Či sa uchytia, ostáva zatiaľ otázne.

Pre Petra Borkovca je veľkou oporou jeho mama Jana. Zrejme aj kvôli nej sa rozhodol dokončiť si maturitu. Zdroj: Instagram P.B.