Slovenská kráska je opäť slobodná: ROZCHOD po štyroch rokoch!

Topmodelka Michaela Kocianová je síce rodáčkou z Trenčína, no vo svete je vyhľadávaná pre svoju krásu a nohy, ktoré by jej nejedna žena mohla závidieť. Nielen spomínanou krásou pred pár rokmi očarila anglického finančníka, s ktorým sa stretla v Amerike. „Zoznámili sme sa v New Yorku,” prezradila pre topky.sk ešte v čase, keď bol ich vzťah relatívne čerstvý.

Michaela Kocianová sa s Arranom Yentobom zoznámila v New Yorku. Zdroj: Instagram M.K.

Napriek tomu, že dvojica bola spolu vyše štyroch rokov, momentálne sú od seba, a to už dlhší čas. I keď ju mnohí ľudia už takmer videli vo svadobnom, budú si na to musieť ešte počkať. Sama Michaela nám odlúčenie potvrdila. „Áno, 3 mesiace späť sme sa dohodli, že si dáme pauzu a uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. S Arranom naďalej spolu normálne komunikujeme,” povedala pre Topky Kocianová. Podľa jej slov to tak možno ešte nie je definítny koniec ich lásky. Až čas však ukáže, či si k sebe ešte nájdu cestu ako pár.