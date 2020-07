Skončila v bolestiach: S týmto to slovenská supermodelka prehnala!

TRENČÍN - Au, to muselo bolieť! Michaela Kocianová (31) je jednou z našich najúspešnejších modeliek. *Neustále sa udržiava vo forme, no aj profesionálka ako ona sa občas sekne...

Michaela Kocianová má postavu, ktorú jej zrejme závidí množstvo žien. No ako to už býva, nič nie je úplne zadarmo a aj supermodelka musí občas zamakať, aby bolo jej telo vo forme a krivky presne také, aké majú byť.

Zdroj: Instagram MK

Slovenská kráska preto samozrejme cvičí. No hoci je to po rokoch v modelingu pre ňu zrejme už prirodzená aktivita, občas urobí chybu. Napríklad, že cvičí až príliš veľa. Stalo sa jej to aj včera. A zdá sa, že to prehnala naozaj poriadne. „Prosím, pomôžte. Čo robíte, keď mega preženiete cvičenie na nohy? Je to tak bolestivé a nič nezaberá, ľadová voda ani tabletky proti bolesti,” uviedla Miša na Instagrame.

Dúfajme, že sa jej nakoniec podarilo s týmto problémom popasovať a viac už netrpí.

Zdroj: Instagram MK