Čerstvý vzťah v šoubiznise: Slovenská kráska po rozchode s anglickým boháčom priznala nového muža!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostala informácia, že topmodelka Michaela Kocianová (30) a anglický finančník Arran, s ktorým tvorila pár od roku 2016, si dali zbohom. Koncom augusta priznala, že rozchod tajili tri mesiace, no nazývala ho skôr pauzou a zároveň nevylučovala, že sa k sebe ešte vrátia. Dnes už je zrejmé, že koniec je definitívny. Krásna Slovenska si totiž našla nového partnera!

Miška novú lásku priznala pre Super.cz, na detaily svojho vzťahu je však momentálne skúpa, keďže podľa všetkého ide o pomerne čerstvú záležitosť. „Neviem, ako by som sa k tomu vyjadrila. Niekoho stretávam, je to príjemné a milé. Ak z toho niečo bude, budem veľmi rada. Zatiaľ to ale nechcem zakríknuť,” vyjadrila pre spomínaný portál známa blondínka, ktorá teda po rozchode s Arranom dlho single nezostala.

Michaela a Arran sa v lete rozišli, dnes už má topmodelka po boku nového muža. Jeho identitu však zatiaľ tají. Zdroj: Instagram M.K.

Jeho meno síce prezradiť nechcela, no vie sa, že tajomný neznámy býva v Londýne, odkiaľ sa Michaela nedávno presťahovala a aktuálne žije v romantickom Paríži. „Chcela som sama od seba zmeniť prostredie. On ma v mojom rozhodnutí podporoval. Aj tak sa ale vídame často, vyhovuje nám to,” povedala kráska s tým, že čo sa budúcnosti týka, vie si predstaviť, že by sa usadila.

No vo Francúzsku dlhodobo zostať neplánuje. „Som tu veľmi spokojná. Vždy som sem chodila len za prácou. Teraz som sa rozhodla opustiť Londýn a Paríž mi prišiel ako dobrý variant. Netvrdím, že tu vydržím nadobro. Predsa len by som musela perfektne ovládať francúzštinu, čo je tu základ, ale pár mesiacov sa tu určite zdržím,” dodala na záver znovu zadaná kráska.