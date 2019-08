Známe tváre sa lúčili s Ďuďom (†46): Bude nám chýbať... TOTO mu odkazujú do neba!

Do hudobného neba odišiel relatívne mladý. Tento rok mali so skupinou Hex osláviť 30 rokov na scéne a chystali prekvapenie pre fanúšikov. Toho sa však už Peter Ďuďo Dudák nedožil. Hoci bojoval statočne, rakovina pankreasu bola nad jeho sily a záverečnú bitku prehral.

V pondelok 19. augusta zorganizovali hexáci pietnu rozlúčku pre všetkých Ďuďových fanúšikov, známych a priateľov. Medzi smútiacimi nechýbali ani herci či speváci, ktorým bude skvelý textár a človek nesmierne chýbať. Na statočného bojovníka si zaspomínali a poslali mu krásne odkazy do neba.

Speváka Ďuďa si bude pamätať herec Vlado Kobielsky, ktorý mal tú možnosť stretnúť sa s ním vďaka seriálu Oteckovia. „Ja si na neho spomínam v rámci našej spolupráce, ktorú sme mali na našom seriáli, kde on urobil titulnú pieseň. A my sme ju boli u neho naspievať a tá atmosféra, aká vládla v tom štúdiu, že bola nesmierne priateľská, kamarátska, taký istý bol Ďuďo. Veľa za ním bolo, veľa vymyslel, veľa urobil a nepotreboval byť on vpredu ten, na koho by sa upriamovala pozornosť. Takto stál vzadu, usmieval sa a mal som pocit, že má z toho radosť,” zaspomínal si pre topky.sk Vlado Kobielsky.

Posledné zbohom prišli dať Ďuďovi aj herci Vlado Kobielsky a Marek Fašiang, ktorí s ním spolupracovali v rámci seriálu Oteckovia. Zdroj: Vlado Anjel

Odkaz do neba mu poslali aj jeho kamaráti Michal Hudák a Janko Kuric. „Dúfam, že tam pripravuje dobrý žúr, parádnu kapelu a že sa tam stretneme a bude to fajn,” neskrýval smútok herec. Spevák kapely Vidiek si zasa splnil posledný rest: „Tak iba pozdrav, ahoj, lebo sme sa zabudli pozdraviť, keď sme sa naposledy videli. A aby tam vymýšľal nejaké nové pesničky a keď sa tam raz stretneme, možno dáme dokopy aj kapelu.” Odkazy od ďalších známych tvárí a spomienky na Ďuďa si môžete pozrieť vo videu vyššie.