Rozlúčka s Ďuďom (†46): Dojemné slová sestry a Hexu... Posledné zbohom prišli dať aj Oteckovia

Slovenský hudobný svet má od minulého týždňa hlavu v smútku. Navždy ho opustil hudobník, textár a spevák Ďuďo, ktorý prehral boj so zákernou rakovinou pankreasu. Odišiel priskoro a práve v roku, keď s kapelou mali oslavovať 30 rokov na scéne. V pondelok si tak na skvelého človeka, brata, blízkeho priateľa ľudia zaspomínali v centre Bratislavy na pietnej spomienke.

Okrem kamarátov z kapely Hex prišli aj iné známe tváre. Nechýbali zástupcovia zo seriálu Oteckovia Vlado Kobielsky a Marek Fašiang. Práve pre tento seriál dali totiž chalani spolu s Ďuďom dokopy úvodnú pieseň. Dokonca sa zúčastnili aj nakrúcania. Na oboch hercoch bolo vidieť smútok.

Rozlúčiť sa s Ďuďom prišli aj herci zo seriálu Oteckovia Vlado Kobielsky a Marek Fašiang. Zdroj: Vlado Anjel

S tým bojovali aj Peťova dcéra, priateľka a aj sestra Katka, ktorá sa chopila príhovoru. Požiadali ju o to rodičia, ktorí sa pre bolesť v srdci spomienky nezúčastnili. „Toto je asi najťažšia vec, akú som v živote robila. Naši rodičia ma poprosili, aby som vám dnes večer povedala pár slov a ospravedlnila ich, že tu dnes večer s nami a s Peťkom nie sú. Bolo by to pre nich veľmi náročné. V týchto ťažkých chvíľach je však pre nás všetkých útechou cítiť vašu podporu, vašu sústrasť. Je pre nás útechou vidieť, že Peťko bude žiť ďalej nielen v našich spomienkach a srdciach, ale aj v srdciach vás, jeho fanúšikov, priateľov a známych, ktorých si získal svojou hudbou a tým, akým bol krásnym a čistým človekom,” začala Katka chvejúcim sa hlasom.

Peťova sestra si zaspomínala, ako veľmi svojho brata milovala. Ako on miloval pásikavé tričká a svoju dcéru Máriu, o ktorej vždy hovoril s hrdosťou. „Nikdy nezabudnem, ako si Dorotka v tvoj posledný deň s nami obliekla pásikavé šaty, pretože tak by sa ti to páčilo. Pamätám si ťa. Nikdy na teba nezabudnem,” ukončila so slzami v očiach Katka. Dorotka je jej dcéra a Ďuďova neter.

Ďudova sestra Katka, jeho dcéra Mária a priateľka Mirka prežívajú najťažšie chvíle. Zdroj: Vlado Anjel

Ťažké chvíle prežívajú aj chalani z kapely Yxo, Tibike a Fefe. Prišli nielen o parťáka, kolegu, ale aj o člena rodiny. Aj im sa tisli slzy do očí, keď spomínali na Ďuďa. „Stále pozerám na tie dvere, že príde sem a bude pozerať, že prečo sa hneváme, že prišiel neskoro, lebo tak chodil on často. Dnes by som sa nehneval, keby prišiel neskoro. Ale už je to tak... Už sa plaví na inej lodi a ja sa na neho dívam, že nás nechal tu samých a prajem mu na tú plavbu čisté nebo a dobrý vietor. Zbohom, Peter,” rozlúčil sa s kamarátom Fefe.

Tibike bol síce stručný, no vyjadril to, čo mnohí cítia: „Ďuďo, zostaneš v našich srdciach, aj keď teda si nás naozaj, poviem to tak, nasral, že si odišiel.” So slzami v očiach sa rozlúčil s parťákom z detstva aj Yxo. „Ja som nesmierne rád, že som, myslím, že od 3 rokov s týmto krásnym človek prežil toľko veľa krásnych vecí. Aj sme sa veľakrát ponasierali na seba, aj sme boli nahnevaní, aj sme sa chvíľu nebavili a čokoľvek sa dialo, vždy sme sa k sebe vrátili a mali sme sa radšej a radšej. Tento človek rozdával radosť a bude ju rozdávať stále. Ďuďo bude stále žiť. Nech je viac takých ľudí na svete, ako je Ďuďo,” lúčil sa a na konci ho emócie prevalcovali. Celý Yxov príhovor si môžete pozrieť v priloženom videu vyššie.