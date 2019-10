Z tohto vás zamrazí: Hex »oživil« zosnulého Ďuďa (†46)... Spievala aj jeho dcéra!

BRATISLAVA - Uplynuli už viac ako dva mesiace, odkedy do neba odišiel famózny Peter "Ďuďo" Dudák († 46), ktorý podľahol boju so zákernou chorobou. Svoj zápas s rakovinou pankreasu žiaľ prehral aj napriek obrovskej vôli žiť. Jeho kamaráti z kapely Hex si stratu skvelého speváka a priateľa najnovšie uctili prekrásnym spôsobom, ktorý dojme každého fanúšika. Pozrite sa, ako Ďuďa oživili v ich najnovšom videoklipe!

Už v novembri Hex odštartuje svoje turné s podtitulom "Pre Ďuďa", kde miesto zosnulého speváka zaujme Peter Šarkan Novák. Na každom z koncertov sa ako hostia zúčastnia niekoľkí rôzni slovenskí interpeti, ktorí si spolu s kapelou a fanúšikmi niekdajšieho frontmana populárnej skupiny spoločne uctia. Ešte predtým si však pripravili skutočne dojímavú novinku.

Aktuálne vidali nový videoklip s názvom Pridaj sa k nám (Keď sme s vami), ktorú Ďuďo ešte stihol naspievať. „Po novom roku prišiel Ďudo s nápadom, aby som napísal text, ktorý by zaujímavým spôsobom sumarizoval našu kariéru. Napadlo ho, že text by sa mohol skladať z názvov našich pesničiek a z častí našich textov. Na pomedzí apríla a mája sme nahrali s Ďudom v skúšobni demonahrávku. Skladba bola najskôr pomalšou pesničkou, až neskôr sa vykryštalizovala do rýchlejšej verzie,“ vysvetlil Martin „Fefe“ Žúži, textár Hexu.

Chalani z kapely potom dostali skvelý nápad. Na nahrávanie vokálov nepovolali len priateľov, ale aj svoje deti. Medzi nimi aj Máriu, Ďuďovu dcéru. „Ten pocit, ako všetci s radosťou pristúpili k nahrávaniu, bol neopakovateľný. Ďuďo tam bol proste s nami, akoby neodišiel. Ja osobne sa veľmi teším z tejto pesničky, pretože sme ju chystali ešte všetci spolu a pri tvorbe bolo aj to povestné tvorivé napätie, ktoré nás vždy posúvalo ďalej,“ prezradil Yxo s tým, že vôbec prvýkrát nahrávali hudbu na spev a nie naopak.

Členovia kapely Hex si svojho kamaráta uctili v novej skladbe, ktorú ešte stihol naspievať. Ďuďovi venovali aj pripravované turné. Zdroj: Vlado Anjel

Peter Ďuďo Dudák podľahol rakovine pankreasu. Zdroj: Braňo Šimončík ​

K skladbe, ktorá je spomienkou na Ďuda, potom vznikol aj samotný videoklip. Ten je mixom záberov nakrútených počas nahrávania, no nachádzajú sa v ňom aj archívne videá. Teraz sa už kapela pripravuje na samotné koncerty, no pri nich vzdávanie úcty zosnulému spevákovi neskončí. Hexáci majú v úmysle z koncertov venovaných Dudákovi nakrútiť materiál, z ktorého by chceli dať dokopy dokumentárny film.

„Budúci rok by sme ho chceli odvysielať v niektorej zo slovenských TV,“ vyjadril sa Yxo. Zároveň vyjadril vďačnosť fanúšikom, ktorí kapelu podporili vo chvíľach, ktoré pre ňu boli mimoriadne náročné. „Tešíme sa na stretnutia s fanúšikmi, pretože si nesmierne vážime to, čo pre nás urobili v období, ktoré bolo pre nás tak ťažké...“ uzavrel Yxo.