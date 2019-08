Plekanec ju už netrápi: Vondráčková má nového chlapa.. Na letisku prichytená s týmto o 10 rokov MLADŠÍM sexi kusom!

PRAHA - Zdá sa, že aj ona sa konečne vybrala svojou cestou. Lucie Vondráčková (39) to v posledných mesiacoch vôbec nemala jednoduché. Rozvod a doťahovanie sa o deti s bývalým partnerom Tomášom Plekancom (36) jej na strhanej tvári pridali zopár rokov navyše, nepotešila sa zrejme ani informácii, že hokejista a jeho nová partnerka sú po krátkom vzťahu v radostnom očakávaní. No teraz má konečne dôvod na úsmev aj speváčka. Po jej boku sa totiž objavil nový muž!

Lucie sa najnovšie opäť vybrala do Kanady, kde jej zostalo ešte zopár vecí. To, že odlieta, oznámila aj na Instagrame, kde napísala iba stručný komentár „pre kufre“. Čím sa však nepochválila, je skutočnosť, že do zámoria neodletela sama. Spoločnosť jej robil o 10 rokov mladší zajačik, ktorého sa podarilo odhaliť fotografom českého portálu Expres.cz.

Medzi Lucii Vondráčkovou a Tomášom Plekancom je definitívny koniec. Zdroj: profimedia.sk

Tí blondínku nafotili priamo na letisku, kde si všimli, že sa okolo nej neustále točí neznámy muž. Nešlo o žiadnu náhodu, keďže spolu trávili všetok čas a Lucie vybavovala na letisku pre oboch z nich všetko potrebné. Napokon spomínaný portál odhalil aj jeho identitu. Po Plekancovi má ísť o ďalšieho vrcholového športovca Tomáša Zonygu, ktorý sa venuje parkouru.

Lucie Vondráčková sa na letisku objavila s Tomášom Zonygom. Vraj ide o jej novú lásku. Zdroj: Instagram T.Ž.

Tomáš Zonyga je profesionálny športovec, od speváčky je vraj mladší o 10 rokov. Zdroj: Instagram T.Ž.

„Lucka nechce, aby to ktokoľvek vedel, ale je zamilovaná. Nehodí sa jej síce, aby to vyšlo najavo pred rozvodovou bitkou, ale už má tiež nového partnera,“ prezradil pre Expres.cz zdroj zo speváčkinho okolia s tým, že by malo ísť o učiteľa parkouru, ktorý sa venuje aj jej deťom a s novým vzťahom sa vraj Vondráčková zverila svojim kamarátkam.