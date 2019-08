Trpké priznanie Vondráčkovej: Potrat v 6. mesiaci tehotenstva!

PRAHA – Kým jej ešte stále manžel Tomáš Plekanec (36) sa teší na prvé spoločné dieťa s tenistkou Luciou Šafářovou (32), ona odhalila svoju trinástu komnatu. Lucie Vondráčková (39) priznala bolestné tajomstvo. S hokejistom čakali dcérku, pre ktorú už mali aj meno, no v šiestom mesiaci speváčka potratila.

Pred vyše rokom šli speváčka Lucie Vondráčková a hokejista Tomáš Plekanec od seba. Ich manželstvo sa po siedmich rokoch rozpadlo. Hoci má dvojica spolu dvoch synčekov, mali mať aj dcérku. Plavovláska prvýkrát vyšla von s trpkým priznaním. O dievčatko prišli v šiestom mesiaci tehotenstva.

„Keď sa narodil Matyáš, veľmi sme si priali druhé dieťa. Adam sa však narodil až z tretieho tehotenstva,“ priznala Vondráčková. „Rada by som odkázala všetkým budúcim maminkám: to, že máte pozitívny tehotenský test, ešte neznamená, že všetko dopadne, ako má... Preto som ani ja nehlásala svoje tehotenstvá do sveta,“ povedala pre blesk.cz speváčka.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec čakali dcérku. V šiestom mesiaci o ňu však speváčka prišla. Zdroj: profimedia.sk

Tomáš Plekanec sa tak teraz mohol pripravovať na príchod už svojho štvrtého potomka, no osud to zariadil inak a dcérka, ktorú s Luckou s láskou čakali, sa zmenila na anjelika. Pre dievčatko mali vybrané meno Eliška a ako prezradil speváčkin kamarát z Montrealu Steve Elliot, dcérka bola doslova vymodlená. V šiestom mesiaci tehotenstva však prišla bolestivá správa.

„Lekári v motrealskej pôrodnici sa snažili Lucke a jej manželovi, ktorý stál po jej boku, situáciu uľahčiť – chceli ich nechať sa s dcérou rozlúčiť. Lucka si ju tak celú noc nechala pri sebe. Asi len málokto dokáže pochopiť, ako ťažké je pre matku sa lúčiť s vymodleným dieťaťom. Navyše sa o tú bolesť nemali manželia s kým podeliť, celý čas tehotenstvo totiž tajili. O bábätku vedeli len tí najbližší,“ prezradil Steve.

Lucie Vondráčková je mamou dvoch chlapčekov - Matyáša a Adama. O Elišku prišla v 6. mesiaci a psychicky ju to položilo. Zdroj: Facebook L.V.