Na tehotnú milenku Vondráčkovej ex sa valí lavína kritiky: Je to HNUS!

PRAHA - Dvojica Tomáš Plekanec (36) a Lucie Šafářová (32) vyšli s pravdou von a svetu potvrdili, že ich rodina sa čoskoro rozrastie o ďalšieho člena. Plekyho synom Matyášovi a Adamovi tak pribudne súrodenec. Hoci sa obaja tešia z bábätka v brušku, fanúšikovia Lucie Vondráčkovej (39) to tenistke dali vyžrať a poriadne sa do nej pustili.

Lucie a Tomáš potvrdili českému Magazínu DNES, že sa už v období Vianoc stanú rodičmi. Dokonca obaja zverejnili na svojich sociálnych sieťach aj príspevky, kde sa s novinkou prihovárajú svojim fanúšikom. Chceli sa podeliť s radostnou správou, no budúca mamička si zlízla aj poriadnu kritiku.

„Keď som skončila s tenisovou kariérou, napadlo mi, či ešte zažijem takú radosť ako pri športových víťazstvách. Teraz už viem, že v živote existuje ďaleko väčšia radosť a v dnešnej dobe to vnímam aj ako veľký dar! S Tomášom čakáme bábätko a veľmi sa na nový prírastok do rodiny tešíme! Ten moment, keď človek vidí ťukať srdiečko toho malého na ultrazvuku, je asi najkrajší pocit v živote. Sme radi, že sa naša rodina rozrastá a verím, že budeme šťastní," napísala Lucie úprimne.

Niektorí fanúšikovia jej predchodkyne však takú radosť nemajú a označujú ju za rozvracačku rodín a prajú jej, aby ju Tomáš opustil rovnako ako Vondráčkovú. „To je hnus! Zvediete chlapa od rodiny (áno, rozvod je len a len kvôli vám, pretože ste sa s Plekancom zoznámila ešte skôr na jednom penzióne alebo hoteli!!). Ešte ani nie je rozvedený a už ste s ním tehotná? Môžete sa na seba vôbec pozrieť do zrkadla? Málo slobodných mužov behá po zemi?” naložila jej jedna z komentujúcich.

A zďaleka nebola jediná. Iná narážala na to, že Vondráčková je krajšia, ďalšiemu sa chcelo zo Šafářovej zvracať. Iní jej prajú, aby ostala s dieťaťom sama. „Milá Lucie, k tvojmu oznámeniu tehotenstva ti prajem presne to, čo ste urobili Lucii Vondráčkovej. Tá rýchlosť všetkého je nechutná a neetická. Nech si vravíš, čo chceš, dopomohla si k rozvratu rodiny s dvomi deťmi,” napísala diskutujúca a ešte pridala: „Ten tvoj sukničkár sa skoro zase preberie k životu!!! Takže spoznáš, ako sa cíti druhá strana... A to si zaslúžiš!”

Do Lucie Šafářovej sa kvôli tehotenstvu s Plekancom ľudia poriadne pustili. Zdroj: Instagram L.S.

Medzi komentujúcimi sa však našli aj takí, ktorí ju bránili. Keď raz rodina nefunguje, tak nefunguje. „Tu je každý čistý ako ľalia. Koľko z vás je rozvedených a má nové rodiny, čo?” postavila sa na jej stranu jedna zo žien. Pleky našiel svoje šťastie po boku Lucie. Koniec koncov, nikto okrem nich troch nemôže presne vedieť, čo sa skutočne udialo, prečo presne sa manželstvo hokejistu a speváčky rozpadlo.