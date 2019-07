Len teraz sa prevalilo, že je tehotná a... Šokujúce slová milenky Vondráčkovej ex!

Takmer pred rokom oznámil rodák z Kladna, že manželstvo s Luciou Vondráčkou skrachovalo a idú obaja svojou cestou. Hokejista však neostal sám a našiel šťastie a lásku po boku tenistky Lucie Šafářovej, ktorá sa už čoskoro rozrastie. V zime sa im má narodiť spoločné bábätko.

Dvojice síce zatiaľ nevie, čo to bude, no mená už vyberajú. „Vedieť budeme asi za mesiac. Ale je nám to samozrejme jedno. Sme teraz hlavne šťastní,“ povedal Plekanec pre Magazín DNES. „Mená vyberáme jednoduché, aby boli ľahko použiteľné v Česku aj v zahraničí. Varianty sú, ale menia sa každým dňom. Zatiaľ mu alebo jej hovoríme Čip,“ prezradila nastávajúca mamina.

Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová sa už v zime stanú rodičmi spoločného potomka. Zdroj: Instagram L.S.

Nielen Čechov zaujíma či sa dvojica po Plekancovom rozvode vezme a bábätko tak bude „na poriadku“. Momentálne ich situácia nie je práve ružová, keďže hokejový útočník sa stále doťahuje so speváčkou Luciou Vondráčkovou a nevedia sa na ničom dohodnúť. Aj to by mohol byť dôvod, prečo by tenistka svadbu odmietla. „Ja už som mu povedala, že po tom všetkom si ho nikdy nevezmem,“ vyjadrila sa Šafářová.

S úsmevom však napokon dodala, že téma svadba je u nich zatiaľ na stole len v rámci vtipkovania. Do budúcnosti by sa však spojeniu svojich životov údajne nebránili. „Ale vážne, to má dosť času,“ nechala sa nakoniec počuť budúca mama. Ostáva tak otázkou, ako dlho sa ešte bude naťahovať rozvod Plekanca a Vondráčkovej a či si napokon hokejista a tenistka predsa len vymenia prstienky.

Lucie Šafářová vyhlásila, že si Plekanca nikdy nevezme. Hneď na to však s úsmevom dodala, že je na to ešte čas. Zdroj: Instagram L.S. ​