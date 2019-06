Božská Vondráčková v bikinách: Fúha, ale veď už má 72!

Helena Vondráčková sa narodila 24. júna 1947. V apríli 1964 ako 16-ročná vyhrala v Lucerne spevácku súťaž. Hneď v nasledujúcom roku sa stala Zlatou slávicou. O tri roky neskôr sa stala členkou tria Golden Kids s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom. S ním si zahrala aj v muzikáli Šialene smutná princezná, ktorý mal premiéru na jar v roku 1968.

Zdroj: FS Barrandov

Okrem toho, že je skvelou speváčkou a ide jej to aj pred kamerou, je Helena žiarivým príkladom toho, ako sa udržiavať vo forme. Hoci dnes oslavuje 72. narodeniny, pri pohľade na jej postavu by to povedal len málokto. Aj v takzvanom babičkovskom veku si môže dovoliť minisukne a obtiahnuté šaty. Helena nemá problém ani vystaviť svoje telo v plavkách. Naozaj sa nemá za čo hanbiť.

Zdroj: Facebook HV