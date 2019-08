Osudné chvíle slovenskej playmate: Strhlo ju na skaly, padala 15 metrov!

Evu Cifrovú pravdepodobne evidujú viac muži ako ženy. Pred pár rokmi totiž dráždila zmyselnými fotografiami práve v pánskych časopisoch. Dnes už podobnému pózovaniu neholduje a miesto toho sa venuje svojmu partnerovi Lukášovi, či svojej vlastnej značke obuvi. Okrem toho však krehká kráska stíha aj voľnočasové aktivity. A práve jedna z nich sa jej poriadne vymkla spod kontroly.

Zdroj: Andrea Jacenková

Eva spolu so svojou mamou prepadla adrenalínovej záľube. Ako blondínka priznala, paraglajding a lietanie si zamilovala. Pred pár dňami sa však prihodilo niečo, čo si každý nadšenec tohto športu radšej príliš nepripúšťa. Let s inštruktorom sa im vymkol spod kontroly. „Ani sme nestihli vzlietnuť, zrazu nás strhlo na skaly," opísala Eva detaily incidentu a prezradila, čo jej v nepríjemných momentoch bežalo hlavou. „Keď sme padali po tých strmých skalách dole, moje jediné myšlienky boli, nech to prežijeme, nech sa už zachytíme a prestaneme sa kotúľať, nech sa nedolámem a prosím, nech to nevidí moja mamina."

Zdroj: Facebook E.C.

Dvojica však mala obrovské šťastie. „Asi po 15 metroch sa nám podarilo zostať stáť a ja som sa bála, aby sme pri akomkoľvek pohybe nezačali padať ešte nižšie. Našťastie nám pribehli na pomoc ľudia, ktorým za to veľmi ĎAKUJEM." Kráska z desivo vyzerajúceho pádu napokon vyviazla len s odreninami a modrinam, no vďaka nepríjemnému zážitku si uvedomila, ako málo stačí k tomu, aby sa život zmenil zo dňa na deň.

Zdroj: Instagram E.C.

„S maminou, ktorá so mnou chodila lietať, sme sa zhodli, že to boli naše posledné lety,” uzavrela Eva, ktorá tak riskantný šport zavesila na klinec.