Playmate Cifrová stojí pred otázkou života a smrti: Najťažšie rozhodnutie... Z tohto sa hrnú slzy do očí!

Eva Cifrová je známa milovníčka zvierat.

Zdroj: Instagram E.C.

BRATISLAVA - Eva Cifrová (37) sa do povedomia verejnosti dostala ako playmate z titulky pánskeho magazínu. Mnohí však o nej vedia, že nejde len o sexi obal, ale blondínka má aj veľké srdce. Miluje zvieratá a nejednému najdúchovi dala domov. Aktuálne sa však musí popasovať s tým najťažším rozhodnutím, s akým sa stretáva každý majiteľ starého psíka - či predlžovať jeho trápenie, alebo sa s ním navždy rozlúčiť. Plavovláska zverejnila posledné fotky so štvornohým starčekom a... Z tohto sa hrnú slzy do očí!