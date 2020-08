Najbolestivejšie obdobie známej Slovenky: Vidí, ako jeho telo chradne… Bezmocnosť a neopísateľný strach!

Len pred deviatimi mesiacmi stála Eva Cifrová pred rovnakou otázkou. Musela rozhodnúť o tom, či predlžovať trápenie psíkovi, ktorého si pred niekoľkými rokmi adoptovala. Astor žil dlhých 6 rokov na ulici a hoci mu veterinár dával len pár týždňov života, s plavovláskou žil ďalšie 3 roky. V novembri minulého roka sa s ním navždy rozlúčila.

Playmate Cifrová stojí pred otázkou života a smrti: Najťažšie rozhodnutie... Z tohto sa hrnú slzy do očí!

A teraz ustarostenej majiteľke puká srdce znova. Vyzerá to tak, že bude musieť dať posledné zbohom aj milovanej Nemeckej doge Lilkovi. „Už dlho som nedala žiadny príspevok, pretože som to nedokázala. Toto je moje najťažšie a najbolestivejšie obdobie, ktoré v mojom doterajšom živote prežívam,“ priznala bez servítky Cifrová.

„Hodiny a hodiny na veterine, bezmocnosť, ktorá vám nedovolí ani spať, ani normálne fungovať, stres, ten neopísateľný strach a strata nádeje na vyliečenie. Keď sa pozriem na Lilinka, vidím už iba trápenie a rapídne chradnutie telíčka,“ napísala k fotke svojho anjelika plavovláska. Ten bojuje s najťažšou formou refluxu a nedokáže v sebe udržať jedlo dlhšie ako pár sekúnd.

„Neustále zvracia a jeho telíčko je už slabunké a extrémne vychudnuté. Skúšala som už všetko a nič nepomáha. Niekoľko veterinárov nám povedalo, aby sme už jeho trápenie ukončili. Ja, jeho maminka, musím urobiť to najťažšie rozhodnutie, na ktoré nemám silu. Keby môžem, zoberiem jeho trápenie na seba, len nech netrpí moje dieťatko. Moje psie dieťatko,“ píše úprimne Eva.

V čase, kedy sa jeho stav začal rapídne zhoršovať, zachránila trojtýždňové mačiatko, ktoré musí každé 3 hodiny kŕmiť, nevie samo vykonať ani základnú potrebu. „Ľúbim ho veľmi, bubáka malého, ale zároveň mám výčitky, že okrádam Lilka o náš posledný spoločný čas. Psychicky som vyčerpaná a to najťažšie ma ešte len čaká,“ dodáva Cifrová.

„Vždy som si želala, aby Lilinko odišiel v spánku, keď príde jeho čas, ale život mi to neuľahčil a dáva mi niesť to najťažšie bremeno. Môj chlapček by mal o pár dní 11 rôčkov, ktorých sa už nedožijeme,“ uzavrela milovníčka zvierat. Prajeme veľa síl!