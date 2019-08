Vyostrenie konfliktu exmarkizáčky a moderátora: Vyhrážky smrťou, verdikt lekára a... Kto má pravdu?!

Cez víkend sme vás informovali o vyostrenom konflikte medzi Janou Zeman Kallayovou, ktorá je divákom Markízy známa z reality show Farma, a moderátorom z rádia Jemné Petrom Tarasovičom. Práve on mal narúšať nočný kľud a neskôr sa vulgárne vyjadrovať na adresu blondínky, od ktorej mal schytať aj ranu do nosa. Celá situácia má byť však ešte vyhrotenejšia. „Niekoľko podliatín, rozbitý telefón a prasknutý stavec - to je bilancia. Na Janu som podal trestné oznámenie a zvažujem ďalšie právne kroky,“ povedal pre topky.sk Tarasovič ešte minulý týždeň.

Drsný konflikt kontroverznej markizáčky a moderátora: Kopance na zemi, prasknutý stavec... Trestné oznámenie!

Takto doráňaný mal dopadnúť po tom, čo sa do neho pustil manžel exfarmárky. Jej rodina však takéto tvrdenia odmieta a stojí si za tým, že mu nič nebolo. „Slušne som mu povedal: Pán sused, môžete ísť so mnou na chvíľu nabok? Chcem sa s vami porozprávať. A on mi povie, ta ty čo chceš, ty debil. Hovorím, to ako sa so mnou bavíte? Ty si čo mojej žene nadával, že má ísť do p*če? Ta nech ťahá aj teraz do p*če tá k*rva,“ opísal situáciu zo svojho pohľadu Jakub Zeman.

Tarasovič sa mal podľa slov Janinho muža vyhrážať aj ich malému synovi. „A ten váš parchant čo? Ráno o siedmej na terase. Ukazoval na môjho syna. Že ešte raz ho uvidí sa hrať ráno, že mu ešte niečo urobí. Môj malý začal plakať, teraz musí navštevovať psychológa kvôli nejakému východniarovi, ktorý prstom ukazuje na môjho syna, že mu ublíži, keď ešte raz sa bude ráno hrať na svojej terase,“ povedal Jakub pre topky.sk.

Janina rodina sa dostala do konfliktu s moderátorom. Zdroj: Facebook J.Z.K

Podľa vyjadrení Petra si ho Jakub aj s otcom počkali na parkovisku a nasledovalo niekoľko kopancov, až skončil doráňaný a s rozbitým telefónom. Toto tvrdenie však vehementne odmieta Janin svokor a bráni česť svojej rodiny. „Keby bol strašne dobitý, krvácal by, tak by nás tí policajti zobrali so synom hneď, zavolali by mu sanitku. Tak prečo klame, že mal rozbitý mobil? Ešte pred policajtmi telefonoval. Keby bol mal prasknutý stavec a podliatiny, tak by to tí policajti videli. Boli tam dve policajné autá. Ja zavolám tých policajtov, oni budú svedčiť v prospech mňa, že mu nič nebolo,“ vyjadril sa pre náš portál Jakubov otec.

Nás však zaujímal aj názor druhej strany, a teda Petra Tarasoviča, k celej situácii a tomu, ako priebeh opísala rodina Zemanová. Ako nám prezradil, s rodinou Jany Kallayovej mali už viacerí susedia problémy, no vždy to ostalo len pri slovných útokoch z jej strany. On a niekoľko susedov majú ŠPZ miest na východnom Slovensku, a tak si neraz od Jany vraj vyslúžiii nálepku „po*ebaní sedláci".

Peter Tarasovič nám k celej záležitosti poskytol svoje vyjadrenie. Zdroj: Facebook P.T.

„Problém nastal už niekoľko dní pred útokom, prisťahoval sa sused do bytu priamo nad susedu Kallayovú. Do prázdneho bytu – bez telky, bez hudby. Traja susedia sme si tam dali večeru. Vo vnútri a pokojným hlasom sme sa rozprávali. Žiadna párty ani žúr. Napriek tomu sa odrazu objavila na predzáhradke a začala nám vulgárne nadávať," opísal nám začiatok konfliktu Peter. Jana mala na druhý deň pokračovať v klopaní susedom, pričom bola neodbytná a tvrdila, že ak sa to bude opakovať, bude to riešiť inak. V tom čase bol moderátor v rádiu, a tak na jeho dverách pristál odkaz a odtlačok topánky. Peter Tarasovič si na dverách našiel odtlačok topánky. Zdroj: archiv P.T.

Odkaz na dverách hovoril jasnou rečou - Pán sused! Dodržujte nočný kľud, inak budeme to riešiť inak. Zdroj: archiv P.T.

Napokon sa Peter a Janina rodina predsa len stretli pred bytovkou. A ako vyplýva z podaného trestného oznámenia, moderátor tam stál s niekoľkými ľuďmi a blondínkina rodina mu nadávala do buzerantov. Nadôvažok mu Kallayová vrazila, čo aj sama priznala. O niečo neskôr malo dôjsť iba k chyteniu pod krk zo strany Jakuba, avšak Tarasovič nám povedal, že ho niekoľkokrát napadli. Najprv ho Janin svokor sotil, pričom spadol a poškodil si telefón v zadnom vrecku. Agresívnejší bol jej manžel. „Zboku ku mne pribehol sused Jakub a päsťami ma niekoľkokrát udrel do tváre pod pravé oko. Potom začal z celej sily kopať do pravej nohy a do chrbtice v časti medzi lopatkami," uviedol Tarasovič v trestnom oznámení, ktoré sme od moderátora dostali k dispozícii.

Tesne po polnoci ho nevoľnosť a bolesť prinútili navštíviť centrálny príjem v Petržalke, kde ho vyšetrili a naordinovali mu lieky. Lekár skonštatoval, že pacient má „ľahkú klinovitú deformáciu tela hrudného stavca" ako sa uvádza v lekárskej správe, do ktorej sme mali možnosť nahliadnuť, čo v tom prípade znamená zlomenie či zrútenie stavca. Nález tak dáva za pravdu moderátorovi.

Lekárska správa Petra Tarasoviča hovorí o tom, že stavec mal skutočne poranený. Zdroj: Facebook P.T.

Medzi susedmi malo dôjsť aj k vyhrážkam, ktoré sme spomínali už vyššie v článku. Vyhrážať sa mal Tarasovič malému synovi Zemanovcov. „K údajným vyhrážkam z mojej strany len toľko - ja som sa akurát opýtal, prečo my musíme byť úplne ticho a stretávať sa, ak tak raz za týždeň, keď my ostatní musíme počúvať jej krik a krik jej syna v sobotu od šiestej ráno. Povedala, že ak sa nám nepáči, bude chodiť kričať von už od piatej. Mňa potom informovala, že ma zabijú a skončím priviazaný hlavou o koľajnice. Tak kto sa vyhráža komu?" vysvetlil nám moderátor, ktorý sa podľa trestného oznámenia obáva o svoje zdravie, život a majetok.