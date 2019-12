Slovenská kráska prežíva najhoršie obdobie: Zabili jej psa a... Vyhrážky smrťou!

BRATISLAVA – Toto skutočne nechce prežiť nikto. Niekdajšej účastníčke Miss Universe z roku 2003 Daniele Kralevich (34) totiž zabili psíka. So smutnou správou sa podelila so svojimi priaznivcami na Instagrame a požiadala ich aj o pomoc. To však nie je zďaleka všetko. Sympatickú brunetku totiž sledujú neznámi ľudia a dokonca sa jej aj vyhrážajú smrťou.

O tom, že podnikateľke a módnej návrhárke Daniele Kralevich ide doslova o život, informoval denník Nový Čas. Sama brunetka zdieľala na sociálnej sieti video, kde žiada ľudí o pomoc. Jej psíka mal totiž niekto neľútostne zabiť. „Zabili mi moju Akitu. Bolo to moje dieťa, ktoré nemám,“ vyjadrila sa so smútkom v hlase Daniela. „Porezanie pažeráka a žalúdka, čo je nezlučiteľné so životom, to znamená, že mu niekto podhodil v potrave nejaký ostrý predmet, ktorý prehltol a spôsobilo mu to ukrutné bolesti a ukrutné trápenie,“ prezradila, čo sa stalo jej miláčikovi. Diera v žalúdku, ktorú mal ostrý predmet spôsobiť, mala byť vo veľkosti ukazováka ľudskej ruky. Aspoň tak hovorí pitevná správa.

Daniela dokonca vyhlásila aj výzvu a za akékoľvek relevantné informácie ponúka finančnú odmenu. Musia to byť však overené fakty. „Ak máte nejakú informáciu, ktorá by mohla viesť ku konkrétnemu menu, ku konkrétnej osobe, k človeku, ktorý bol schopný takéto niečo spraviť, tak ten, kto mi tú informáciu konkrétnu poskytne, dostane odo mňa 10 000 eur,“ vyzýva nešťastná kráska.

Ako nám sama kráska prezradila, zabitie jej psíka má podľa nej určite súvis s tým, že ju niekto sleduje. Nejde totiž o jediného miláčika, o ktorého prišla. „Najprv mi zmizla mačka, tak som si povedala, že snáď kocúr len niekam odišiel. No nevrátil sa. O týždeň mi zmizol z jazierka jeseter metrový, ktorého som tu mala 5 rokov. Pár dní nato ma pozoroval nejaký človek hore od lesa, pozoroval môj dom. Potom sa mi okolo domu vozili neznáme autá," povedala pre topky.sk. Celé sledovanie sa malo začať už dávnejšie. „Extrémne sa to začalo pár týždňov dozadu. Začalo sa to nejakými vecami, ktorým som neprikladala nejaký vážnejší význam. Potom sa to začalo prehlbovať," vyjadrila sa Daniela.

Daniela Kralevich čelí vyhrážkam smrťou. Zdroj: Instagram D.K.

„Keď ma sledoval muž z lesa, v dome som bola len so psom. Pár metrov odo mňa stál psychopat, ktorý od prvej chvíle zjavne vedel, čo robí,“ spomína ešte na chvíle strachu, keď bol jej psík s ňou. O neho však v pondelok prišla. Čo je za tým, že ju prenasledujú neznámi ľudia, nevie. No strach ju neopúšťa. Chodia jej sms-ky a volajú jej v noci súkromné čísla. „Bolo tam napísané – život alebo smrť. S tým, že túto vetu mi zopakovali aj po zdvihnutí mobilu,“ šokuje Daniela.

Neznámi páchatelia jej mali preraziť plot pníkom. Keď spadol, malo byť prerušené vedenie kamier. Zo 14 vypadli práve 2, ktoré mali plot v zornom uhle. „Mám stopy po páčení. Celá moja zárubňa bezpečnostná, dvere mám bezpečnostné niekoľkostupňové, niekoľkobodové – je tam viditeľná preliačina. Dokonca včera mi vypli svetlá okolo domu a odvčera mám aj prerezanú pneumatiku na aute“ uzatvára tému prenasledovania Daniela.

Má však sympatická podnikateľka aj podozrenie na niekoho konkrétneho? „Snažím sa dopracovať k nejakým informáciám, ktoré by mi mohli pomôcť to nejakým spôsobom objasniť, či to smeruje z nejakého podnikateľského zámeru, alebo to smeruje z nejakej osobnej pomsty, aj keď tú si predstaviť neviem,” hovorí Daniela a zároveň dodáva: „I keď čiastočne priznávam, že by som mala jeden tip, ale ťažko ho rozvádzať.”

Daniela Kralevich prišla o milovaného psíka Akitu.

Daniela Kralevich, ktorej psík zomrel v náručí, však neostáva nečinná a podnikla už aj určité kroky. „Riešila som to. Včera som to hlásila opätovne, povedala som, že mám podozrenie, že sa to nedeje len tak, keďže mi zabili psa. Dnes idem s pitevnou správou podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zahrniem do toho aj tie svetlá aj pneumatiku,” uzatvára tmavovláska.