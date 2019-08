Drsný konflikt kontroverznej markizáčky a moderátora: Kopance na zemi, prasknutý stavec... Trestné oznámenie!

RAJKA - Tak tomuto sa hovorí potýčka! Exfarmárka Jana Zeman Kallayová a moderátor z rádia Jemné Peter Tarasovič majú za sebou drsný konflikt. Blondínka je žena činu a došla jej trpezlivosť so susedom, ktorý podľa nej pravidelne narúša nočný kľud a jednu mu vrazila. Celé to má však dohru...

Susedov si nevyberieme. Jednoducho, ľudia nehnuteľnosť kúpia, prípadne si ju prenajmú a už to je. Niekedy si ich nevieme vynachváliť, inokedy by sme ich vedľa seba radšej nemali. A to je aj prípad exfarmárky Jany Zeman Kallayovej a moderátora Petra Tarasoviča. Len nedávno sa totiž medzi nimi vyhrotil drsný konflikt.

Za všetko môže podľa slov blondínky porušovanie nočného pokoja zo strany spíkra z rádia Jemné. „Oni narúšali nočný kľud vlastne trikrát do týždňa, pravidelne. A tým to vyvrcholilo, že jeden účastník, moderátor z rádia, je sused nad nami. Ten to aj vyprovokoval, ten Peťo. Aj keď sme chodili okolo, tak zazeral a potom začali nadávky. Lebo oni, ako sú nad nami a my sme chceli, aby boli tichšie a on začal po východniarsky, že ta ty k*rva choď preč. No a vtedy som to povedala môjmu manželovi, ktorý bol na nočnej. Keď prišiel z nočnej, išiel za ním si to vybaviť, ale nebol doma," prezradila nám Jana, ako sa mal konflikt začať.

Jana Kallayová sa dostala do potýčky so susedom, moderátorom Petrom Tarasovičom. Zdroj: Facebook J.Z.K

Ako tvrdí, Tarasovič sa mal pred nimi týždeň skrývať, až na neho napokon narazili. „Opýtal sa môj muž slušne, že čo to má znamenať, s kým sa on rozpráva, že žene nadáva. A on začal ešte viac provokovať, potom začal vykrikovať, úplne bol ako zmyslov zbavený, tak sme zavolali aj maďarských policajtov, lebo sa nám vyhrážal aj," pokračovala Kallayová v opise situácie, pričom doplnila, že Petra sa vraj snažili krotiť aj ľudia, ktorí tam boli s ním.

Samotná exfarmárka nám prezradila, že mu vrazila. „Samozrejme, že som mu dala na papuľu. Za sprosté reči. Lebo povedal, že som si vyfajčila auto, ktoré splácam. To auto mi zobral môj manžel na leasing, aby som si ho splácala a ja si ho poctivo splácam. Preto som mu trafila jednu na nos," priznala Jana.

Peter Tarasovič má na celý konflikt celkom iný názor. Zdroj: Facebook P.T.

Nás zaujímal aj názor Petra, a preto sme ho kontaktovali s otázkou ohľadom ich potýčky a pýtali sa, čo sa vlastne udialo a prečo. „Ja som ani len v sebaobrane fyzicky neútočil. Bolo to napadnutie. Na verbálne útoky z jej strany sme si už za tých pár týždňov, čo tam bývame, zvykli. Aj tento raz sa to začalo jej verbálnymi útokmi. Rozhodli sme sa ich ignorovať. Predvčerom sa to začalo tiež verbálnymi útokmi, na ktoré som už musel verbálne reagovať. Nebude ma predsa len tak označovať za buzeranta z východu," vysvetlil Peter pre topky.sk.

Podľa moderátora útočila prvá exfarmárka, a to rovno päsťami a chvíľu nato už úradoval jej manžel. „Držal ma pod krkom. Ani to ma nevyprovokovalo k protiútoku, tak si zavolali ďalších pofidérnych. O polhodinu si ma počkali na parkovisku, hodili na zem, nasledovala séria úderov a kopancov od jej manžela a nejakého staršieho pána, ktorého Jakub (Janin manžel, pozn. red.) označil za “otca”. Niekoľko podliatín, rozbitý telefón a prasknutý stavec - to je bilancia," smutne skonštatoval Tarasovič, ktorý sa rozhodol podať na blondínku trestné oznámenie a zvažuje aj ďalšie právne kroky.