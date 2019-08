Problémy vo vzťahu Ostrihoňovej a Sajfu: Veľké hádky... kvôli TOMUTO!

Veronika a Sajfa tvoria pár už dlhý čas a pred tromi rokmi sa svoju lásku rozhodli spečatiť aj oficiálne. A o tom, že im to klape, niet pochýb. Vždy, keď sa manželia objavia na nejakej spoločenskej udalosti, pôsobia harmonicky a šťastne. No tak ako v každom vzťahu, ani oni sa nevyhnú nezhodám či hádkam. Väčšina z nich prehrmí, no sú aj také, ktoré sa akosi vedia vryť do pamäti. Na jednu takú si po rokoch zaspomínala aj Veronika.

Za nezhody mohla práve spíkrova práca v rádiu. V tom čase totiž Sajfa vysielal obľúbenú rannú šou a do práce chodil už na piatu. Tomu musel prispôsobiť aj svoj režim a ponocovať sa mu veru nechcelo. „My sme kedysi kvôli tomuto mali veľké hádky, lebo už potom, keď ma nechcel baliť, tak už povedal, že on si ide ľahnúť, o deviatej!” posťažovala sa pre youtubový kanál Lužifčák Veronika, ktorá si tak po večeroch musela vystačiť sama.

Dnes je už, našťastie, nezhodám koniec. Obľúbený spíker totiž v rannej šou viac nie je a vymenil ju za neskorší čas. „Dosť sa nám skvalitnil vzťah, keď začal vysielať popoludní,” pochvaľuje si dnes už jeho manželka Veronika.

Už začiatkom septembra by k zamilovanej dvojici malo pribudnúť aj ich prvé bábätko a Sajfa je pripravený aktívne sa zapájať do starostlivosti oň. Je teda pravdepodobné, že na celonočný spánok môže na dlhší čas zabudnúť.