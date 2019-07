Ostrihoňová už čoskoro rodí: Takto sa na pôrod pripravuje Sajfa... FOTO ako dôkaz!

Dobrá príprava je kľúčom k úspechu. Postará sa o to, aby človek nezostal zaskočený v žiadnej situácii. Svoje o tom vie aj ostrieľaný moderátor Matej "Sajfa" Cifra. Ten prípravu nepodceňuje nielen v pracovnej sfére, ale ani v súkromnom živote.

Jeho manželku Veroniku totiž už o pár týždňov čaká prvý pôrod. A vyzerá to tak, že moderátor chce byť svojej polovičke čo najväčšou oporou a zachovať si chladnú hlavu. Aby stresovú situáciu zvládol s prehľadom, nadobudnuté vedomosti si poctivo zapisuje. Poznámkami sa najnovšie pochválil aj na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram S.

To, že sa budúci otecko na svoje prvé dieťa teší, nám potvrdila aj samotná Veronika a prezradila, že keby mohol, materskú skúsenosť by si Sajfa vyskúšal pokojne aj na vlastnej koži. „Maťo je veľmi účastný celého tohto tehotenstva. Z týchto vecí on vôbec nemá nejaký stres, alebo ich nepovažuje za nejaké ženské veci. Ja si práve myslím, že on by ešte aj odrodil, aj oddojčil, keby mohol. Myslím si, že on je budúci otec, ako má byť," povedala markizáčka. A svojej partnerke plánuje moderátor pomáhať aj so starostlivosťou. „Ja si myslím, že to je úplne normálne, keď aj otec sa stará takýmto spôsobom, ak môže," skonštatovala Veronika.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdá sa teda, že Veronika je v dobrých rukách.