Za túto ju vymenil? Markizák po rozchode s televíznou hviezdičkou: TOTO je jeho nová kráľovná!

Ich lásku im spočiatku nikto neveril a množstvo divákov ich obviňovalo, že sa dali dokopy len z vypočítavosti. Dávid a Lula im však vytreli zrak, keď spolu vydržali aj po finále, ktoré, mimochodom, Buška prehral. V júli toho istého roka sa dokonca aj zasnúbili. Len niekoľko mesiacov nato ale prišla šokujúca správa. Pár si dal definitívne zbohom a ich (nielen) pubertálni fanúšikovia sa takmer zbláznili od smútku.

Dávid a Lula Gachulincová boli dokonca aj zasnúbení.

V januári tohto roka sa farmársky fešák pochválil, že po jeho boku sa objavila nová žena. Zverejnil však iba pár záberov, kde potetovanej slečne nebolo vidieť do tváre. K vzťahu sa viac vyjadrovať nechcel, súkromie si už vraj bude chrániť. „Dávid má novú priateľku a ja už dlhšie priateľa. Každý máme svoju rozprávku,“ vyjadrila sa na margo jeho novej frajerky Lula, keď sa jej fanúšikovia na sociálnej sieti vypytovali, či nesmúti.

David čoraz častejšie pridáva na Instagram fotky s touto kráskou. Popisy zrejme hovoria za všetko. Zdroj: Instagram D.B.

Zdroj: Instagram D.B.

Nevedno, ako je na tom momentálne Gachulincová, no jej bývalému nová láska dlho nevydržala. Aktuálne totiž pridal už niekoľkú fotografiu s jednou a tou istou slečnou. Tá však tetovanie nemá, a tak je zjavné, že ide o niekoho úplne iného. Volá sa Ivana a podľa profilu na sociálnej sieti aj ona občas zafušuje do modelingu. Dávid síce na rovinu pri komentovaní spoločných fotiek nepriznal, že ide o jeho frajerku, no z túlenia sa a hashtagov ako „kráľ a kráľovná“ či „ona a ja,“ sa zdá, že obyčajná kamarátka to veru nebude...