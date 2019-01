Markizáčka, ktorá skončila na psychiatrii: Znížili jej dávky liekov... Nie som vyšinutá!

BRATISLAVA - Má vážny problém a nehanbí sa o tom hovoriť! Reč je o Lucii Gachulincovej, ktorá je verejnosti známa najmä vďaka svojej účasti v reality šou Farma a niekoľkomesačnému romániku so svojím kolegom Dávidom Buškom. Pred niekoľkými týždňami brunetka priznala, že trpí úzkostnou poruchou, pre ktorú musí navštevovať psychiatra. Dnes má však konečne dôvod na radosť!

Na Instagram zavesila fotografiu spred psychiatrickej ambulancie a vzhľadom na jej doterajší stav sa pochválila naozaj skvelou novinkou. „Dnes mi psychiatrička znížila dávku liekov a druhé mám úplne vysadiť. Ak sa mi nevrátia ataky, do dvoch mesiacov by som mala byť bez liekov,“ napísala k snímke na ktorej pôsobí pomerne spokojne.

Lula sa konečne dostala do stavu, kedy jej psychiatrička mohla znížiť dávky liekov. Zdroj: Instagram L.G.

Na túto správu okamžite zareagovalo množstvo jej fanúšikov, keďže mnohí ani netušili, že Lula zápasí s psychickými problémami. Táto informácia ich prekvapila o to viac, že brunetka na nich pôsobí "úplne normálne“. „To je práve to. Som úplne normálna, môžem mať úplne normálne názory, nie som vyšinutá a pritom som stále psychiatrický pacient. Nie je to vôbec tak, že človek musí byť blázon,“ vysvetlila svojim sledovateľom.

