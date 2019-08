Koniec vzťahu po deviatich rokoch? Slovenský milionár a známa kráska sa vraj rozišli!

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že rozprávke je koniec. V lete 2010 sa prevalilo, že Denisa Mendrejová (33), vtedy len 23-ročná víťazka Miss Universe SR, tvorí pár s o 12 rokov starším podnikateľom Slavomírom Hatinom (45) mladším. Napriek tomu, že zlé jazyky predpokladali láske rýchly koniec, oni sa im vysmiali do tváre - blond kráska mu na svet priviedla dve rozkošné dcérky, zasnúbili sa a svadba bola doslova na spadnutie...

Najnovšie sa však zdá, že zo svadby predsa len nič nebude, hoci ju plánovali ešte pred niekoľkými rokmi. Svoju lásku síce spečatiť chceli, slovenský milionár sa ale nešťastne zranil na Malorke a jeho stav bol natoľko vážny, že ho tam rovno operovali a následne letecky previezli na Slovensko. Odvtedy svoj veľký deň D riešili čoraz menej, modelka sa neskôr neraz vyjadrila v štýle, že po dvoch deťoch na šťastný vzťah už papier vlastne nepotrebujú.

No a vyzerá to tak, že ho ani mať nebudú. Rodičia Grétky a mladšej Hannah si totiž po deviatich rokoch mali dať zbohom. Do redakcie nám prišiel tip, že partneri išli od seba. Tieto informácie neskôr potvrdili rovno dva zdroje z ich okolia. „Áno, už spolu nie sú. Je to asi mesiac, možno o niečo viac. Denisa odišla,“ dozvedeli sme sa.

Denisa Mendrejová a Slávo Hatina ml. sú vraj po viac ako deviatich rokoch vzťahu od seba.

Denisa a Slavo sú rodičmi dvoch dcéroch. Na fotke staršia Grétka ešte ako bábätko.

Nie je známe, čo za údajným rozchodom je, blondínku však momentálne vraj často vídať v podnikoch v centre Bratislavy, ktoré predtým veľmi nenavštevovala. Samozrejme, s otázkou, či sa naozaj rozišli, sme oslovili aj samotnú Mendrejovú. „Nehnevajte sa, ale to je moje súkromie. Ja si svoje súkromie strážim a nebudem sa k nemu vyjadrovať,“ povedala nám stručne, čím síce správu o krachu vzťahu nepotvrdila, no zároveň ju vôbec nevyvrátila...