Exfrajer Emmy Drobnej už randí s inou: Slovenku nahradil touto ženou!

Emma Drobná a Štěpán Urban vytvorili pár ešte počas speváckej súťaže. Najskôr sa im vzťah darilo dlho tajiť, napokon vyšli s farbou von. Rovnako sa nerozkrikovali ani o rozchode, ktorý mal prebehnúť už pred niekoľkými týždňami. Mladý spevák sa oklepal rýchlo a po jeho boku je už nová žena.

Štěpán Urban už má za Slovenku náhradu. Zdroj: Instagram V.K

Rodák z Čiech tentoraz zalovil v domácich vodách a za frajerku má sympatickú Viktóriu. Sú spolu zopár týždňov, no to Štěpánovi bohato stačilo na to, aby sa zaláskoval až po uši. Svedčí o tom aj fakt, že svojej novej priateľke olajkoval z 30 fotiek na sociálnej sieti 29, a to dokonca aj také, nad ktorými by sa bežný chlap ani len nepozastavil.

Brunetku zamilovane oslovuje láska. Napriek tomu, že na jeho instagramovom profile by ste zatiaľ spoločné zábery nenašli, Viktória ich už pár zverejnila. Štěpán je svojou novou polovičkou natoľko očarený, že to dáva najavo aj komentármi pri jej fotkách. „Akú krásnu ženu mám,” komentoval jeden zo záberov zamilovaný spevák.

Štěpán Urban je svojou priateľkou Viktóriou očarený. Zdroj: Instagram V.K ​