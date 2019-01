Výrazná zmena krásnej markizáčky: Vážne je TOTO ona?!

BRATISLAVA - Rozhodne patrí medzi tie najkrajšie ženy, ktoré sa ocitli v markizáckej reality šou Farma. Mladá Lula Gachulincová (24) by svojím vzhľadom mohla pomotať hlavu nejednému mužovi. Aj ona však bola tínedžerkou, ktorú by ste zrejme len s ťažkosťami spoznali. Toto je ona?

Každý človek sa rokmi mení. Sú obdobia, kedy vyzeráme skvele, ale aj také, ktoré by sme radšej vymazali z pamäte aj zo života. No obzrieť sa za minulosťou niekedy vôbec nemusí byť zlé. Práve na to je zameraná výzva 10 years challenge, ktorá sa rozšírila na sociálnych sieťach. A zapojila sa do nej aj krásna farmárka Lula.

Aj Lula podľahla výzve 10 years challenge. Zdroj: Instagram L.G. ​

Tá sa pochválila fotkou, na ktorej pózuje v plavkách, má sladkých 14 rokov a porovnala ju s dneškom. Len málokto by tipoval, že ide skutočne o Gachulincovú. Mladučké dievča má totiž svetlé, melírované vlasy a na krížoch jej svieti tetovanie BANANA, čo – ako vysvetlila v komentároch – bolo urobené len henou.

Za desať rokov sa toho v živote tmavovlásky zmenilo veľa. A tak nepridala len fotografie typu predtým a teraz, ale aj zbilancovala ubehnutý čas. „Vtedy som mala 14 rokov a ešte som bola čistý kvietok v tomto svete - nikdy som sa nedotkla alkoholu, cigariet, len som chodila na tréningy a nosila zo školy jednotky. Krásny to život. Potom bol 10 rokov útlm a teraz to tu je znova!!! Len som staršia a som už žena. Za tých 10 rokov som spravila nekonečne veľa chýb, ktoré ma mrzia, fakt mám v sebe veľa neukončených vecí, či už hádok alebo slov, ktoré som nechcela povedať a povedala. Ak som niekomu ublížila, tak ma to úprimne mrzí," napísala Lula, z ktorej je dnes celkom iný človek.

Lula sa behom desiatich rokov poriadne zmenila. Zdroj: Instagram L.G.