Ešte ich nerozviedli a on už čaká dieťa s milenkou: Vondráčkovej ex trojnásobným otcom... Už majú aj mená!

PRAHA – Už je to takmer rok, čo sa prevalil krach manželstva Lucie Vondráčkovej (39) a Tomáša Plekanca (36) a oni si medzi sebou vymenili niekoľko štipľavých odkazov. Kým speváčka je oficiálne stále sama, hokejista našiel šťastie po boku tenistky Lucie Šafářovej (32). Ich láska sa čoskoro znásobí. Dvojica čaká spoločné dieťa, ktoré by sa malo narodiť v období Vianoc.

Po tom, ako Tomáš Plekanec odišiel od svojej manželky Lucie Vondráčkovej, našiel lásku v náručí Lucie Šafářovej. Napriek tomu, že ešte stále neprebehol rozvod hokejistu a speváčky, s tenistkou si Pleky sladko hrkúta a čoraz viac sa objavujú bok po boku na verejnosti a v spoločnosti. Nedávno sa dokonca začalo šepkať, že Lucia nosí pod srdcom prvé dieťa. Tieto dohady teraz potvrdil budúci trojnásobný otec českému Magazínu DNES.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec čakajú prvé spoločné dieťa. Zdroj: Instagram L.S.

„Dvoch chlapcov už mám, tak by možno bolo zaujímavé mať dievčatko. Ale ešte nevieme a je nám to samozrejme jedno. Sme teraz hlavne šťastní,“ povedal rozradostený rodák z Kladna, v ktorého tíme momentálne aj pôsobí. Podľa českých médií si obaja želali mať spoločného potomka.

„V určitú chvíľu sme si povedali, že dieťa chceme a ďalej sme tomu nechali voľný priebeh. Samozrejme by bolo jednoduchšie, keby bol Tomáš rozvedený. Takto si to asi žiadne dievča nevysníva. Ale aj ja poznám ľudí, ktorí sa rozvádzali tri roky. Alebo päť,“ vyjadrila sa budúca mamina, ktorá už prekročila prah tridsiatky a keby s tehotenstvom čakali, tým ťažšie by to neskôr mohlo byť.

Naskytá sa otázka, či teraz bude pre Plekanca stredobodom vesmíru len tenistka a ich budúce dieťa. To však Tomáš rázne odmieta. „V žiadnom prípade to nie je tak, že si s Luckou zakladám novú rodinu a starú opúšťam. Manželstvo nevyšlo, to sa stáva. A než mať jednu rodinu, kde to neklape, je predsa lepšie vytvoriť novú, funkčnú. A do nej budú chlapci samozrejme patriť tiež,“ nechal sa počuť hokejový útočník. Zatiaľ síce nevedia, čo to bude, no mená už vyberajú. Aktuálne majú 3 dievčenské a 2 chlapčenské. Kým sa nedozvedia pohlavie bábätka, volajú ho Čip.