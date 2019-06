Náhly zvrat v markizáckych Oteckoch: Koniec obľúbeného herca?!

BRATISLAVA - V obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia sa to zvratmi len tak hemží. Tým posledným je, že postava Mareka Fašianga (33) sa rozhodla odísť aj so svojou dcérkou Julkou do Košíc. Tam predtým odišla jeho láska Linda, ktorú stvárňovala Mária Bartalos (24). Kvôli tehotenstvu sa totiž rozhodla zo seriálu odísť. Aký osud čaká mladého tatuša Tomáša?

Najprv sa scenáristi seriálu museli popasovať s tým, ako odpratať z príbehu Lindu, ktorú stvárňovala Mária Bartalos, teraz posielajú preč aj postavu Mareka Fašianga. Seriálový tatušo tvoril pár s učiteľkou, ktorá sa však rozhodla, že chce ďalej študovať a odfrčala do Košíc.

Tomáš a Julka odchádzajú do Košíc za Lindou. Zdroj: TV MARKÍZA

Keďže Tomášovi vzťah na diaľku nevyhovuje a je ťažké ho zvládať, rozhodol sa, že aj s dcérou Julkou pôjdu za Lindou na východné Slovensko. Mladý zverolekár musí teda opustiť svoj život, priateľov a prácu.

Otázkou je, čo to znamená pre samotného herca. Na to, či sa Marek Fašiang ešte vráti do deja, sme sa opýtali priamo PR manažérky z televízie Markíza. „Aký bude ďalší vývoj seriálových postáv Tomáša a Julky a či sa do deja ešte vrátia, sa diváci dozvedia už budúci týždeň vo finálnych epizódach obľúbených Oteckov pred letnou pauzou," povedala nám Adriana Podobová. Na to, aký osud čaká Mareka Fašianga, si tak budú musieť diváci ešte chvíľu počkať.

Čo je však už známe, je veľká zmena pre Bielikovcov, ktorí namiesto Tomáša získajú nových susedov. Tí však nie sú tak celkom normálna a tradičná rodina. Do Tomášovho domu prídu bývať Pukyovci, ktorých stvárnia Braňo Bystriansky a Edita Borsová. Nová rodina s piatimi deťmi a dvomi kozami sa hlásia k metalu a nezávislosti. Luciu a Vlada s deťmi tak čakajú ešte zaujímavé chvíle.

Zdroj: TV MARKÍZA