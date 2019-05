Po materskej mieri opäť na obraz: Hviezda Markízy pred kamerami len 8 mesiacov od pôrodu!

BRATISLAVA - Je to pár rokov, čo dostala šancu v markizáckom Búrlivom víne, a to jej pomohlo našliapnuť si peknú kariéru. Viktóriu Valúchovú (23) neváhala modro-žltá televízia obsadiť aj do obľúbenej a úspešnej šou Tvoja tvár znie povedome. Načas sa z hereckého sveta vytratila, pretože sa pripravovala na najkrajšiu rolu v živote. Teraz je však späť!

Viki Valúchová sa vo väčšej miere predstavila divákom Markízy, keď dostala úlohu v rodinnom seriáli Búrlivé víno. Tam si zahrala sestru Petry Vajdovej. Televízii sa zrejme osvedčila ako šikovná a talentovaná herečka, a tak jej neváhali ponúknuť účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome.

Viki Valúchová sa objavila v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Približne rok po skončení zábavnej relácie vyplávalo na povrch, že vtedy len 22-ročná herečka sa stane prvý raz mamou, pričom bábätko čakala so svojím priateľom, rovnako hercom Samom Spišákom, ktorý sa aktuálne objavuje v markizáckej Kuchyni.

Dcérku Margarétku priviedla na svet na jeseň 2018 a odvtedy si užívala mamičkovské povinnosti. Teraz sa však opäť vráti na obraz. Do tretice dostáva šancu v úspešnom projekte televízie zo Záhorskej Bystrice a naskočí tak na vlnu zvanú Oteckovia.

Viki v seriáli stvárni študentku práva Denisu, ktorá hľadá miesto, kde by mohla vykonávať koncipientskú prax. Objaví sa u Alexa v kancelárii, no jeho prístup k pohovoru ju viac ako prekvapí. "Pokec" chce mať totiž ihneď za sebou a najradšej by ju aj v momente prijal. Vidí v nej totiž mladú a krásnu ženu, ktorá by mohla obohatiť jeho dni.