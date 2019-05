Radikálna zmena imidžu hviezdy Oteckov: Monika, veď vyzeráš ako...!

BRATISLAVA - V seriáli Oteckovia stvárňuje Monika Hilmerová (44) matku štyroch detí. V súkromí má dve krásne ratolesti s manželom, tanečníkom Jarom Bekrom (46). Hoci je stálicou na televíznych obrazovkách a ako postava Lucie má už aký-taký imidž, v súkromí sa rozhodla pre výraznú zmenu. Pre herečku to však nie je žiadna novinka, pretože podobnú premenu už raz absolvovala.

Nežná blondínka sa v seriáli pasuje s úlohou štvornásobnej mamy, ktorej účes je taký akurát maminkovský. Keď treba, vyčarí z vlasov dokonalú frizúru na večer, keď sa venuje deťom, jednoducho zopne do gumičky. Tomu je však nateraz koniec.

Zmenu účesu avizovala Monika Hilmerová na sociálnej sieti. Zdroj: Instagram M.H.

Monika Hilmerová sa totiž rozhodla, že sa opäť vráti ku krátkemu účesu. Nie je to prvýkrát, čo herečka výrazne skrátila svoju korunu krásy. Už v minulosti ju takto diváci vídali v obľúbenom seriáli Búrlivé víno z produkcie Markízy. A práve k postave z rodinného seriálu z prostredia viníc ju prirovnávajú fanúšikovia. „Eva Dolinská Riečná Roznerová is back (je späť, poznámka redakcie)" napísala k záberu s novou frizúrou jedna z Monikiných fanúšičiek.

Teraz ostáva len otázkou, či tvorcovia jej nový účes zakomponujú do deja ako zmenu imidžu jednej z hlavných postáv, alebo to vyriešia parochňou, aby ju nechali v rovine, v akej sú na ňu diváci zvyknutí. Nech sa už rozhodnú akokoľvek, Monike to aj s krátkymi vlasmi veľmi pristane.

Neskôr sa už pochválila krátkym zostrihom. Monika Hilmerová zožala obrovskú pochvalu. Zdroj: Instagram M.H.