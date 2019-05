Prachař po údajnej nevere so slovenskou herečkou: Odchod od ženy... Namiesto ľútosti tvrdá "facka" od mamy!

Vzťah Agáty a Jakuba dostáva poriadne zabrať. Lavínu spustila samotná modelka, keď na výročie ich svadby zverejnila na sociálnej sieti svadobnú fotografiu a pripísala k nej tvrdé slová o rozchode. Prachař mal prechádzať krízou a dvojica sa netajila tým, že herec a hudobník často trávil voľné chvíle cestovaním s kamarátmi a s Agátou trávil minimum času. I keď sa brunetka neskôr pokúšala dať veci do poriadku, na scéne sa objavil ďalší škandál.

Zdroj: TV JOJ

Súkromné správy, ktoré dostala od jedného z fanúšikov, usvedčovali Prachařa z nevery. Tej sa mal dopustiť so slovenskou herečkou Dianou Mórovou. Obaja aktéri síce tieto tvrdenia popreli, no početné škandály, zdá sa, vzťah definitívne pochovali. Hudobník sa nakoniec zbalil a zo spoločného domu sa vysťahoval. Agáta tak zostala sama nielen na domácnosť, ale aj na dve deti, spoločnú dcéru Miu a svojho syna Kryšpína.

Zdroj: Instagram A.H.

Zúfalá Agáta sa preto rozhodla hľadať útočisko u svojej mamy Veroniky Žilkovej (57) v Izraeli. Otvorenej náruče a povzbudenia sa však nedočkala. Herečka, ktorá vychovala 6 detí, sa netají tým, že do ich problémov zasahovať nemieni. „Keď vašu dcéru opustí manžel a utečie od nej, to najlepšie, čo môžete urobiť, je nemiešať sa do toho," povedala pre blesk.cz Žilková, od ktorej sa blízki pomoci asi tak ľahko nedočkajú. „Viete, ja mám s manželom veľmi početnú rodinu, a keby som mala riešiť problémy všetkých, nerobila by som nič iné."

Zdroj: Tv Prima

Zdá sa teda, že zlomená Hanychová zostala na svoje problémy úplne sama. Ako sa s nimi popasuje a či sa jej nakoniec podarí získať sexi hudobníka späť, ukáže čas.