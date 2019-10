Prachařová ukázala sestru: Z Korduly rastie krásna žena... Agáta, máš konkurenciu!

TEL AVIV - Modelka Agáta Prachařová (34) sa na sociálnej sieti neraz pochváli fotografiami seba či svojich detí. Aktuálne do jej albumu rodinných fotografií pribudol ďalší záber s mladšou sestrou Kordulou. Štrnásťročná kráska svoju sestru úplne zatienila.

Agáta čoraz viac času trávi v Izraeli. Do krajiny, kde žije jej mama Veronika Žilková (57) so svojím manželom Martinom Stropnickým (62) a dcérou Kordulou, uteká nielen, aby videla rodinu, ale aj oddýchnuť si od manželskej krízy s moderátorom a hudobníkom Jakubom Prachařom. Z exotickej krajiny sa rada chváli fotografiami a inak to nebolo ani tentokrát.

Kordula pred pár dňami oslávila svoje 14. narodeniny. Agáta oslavovala spolu s ňou v Izraeli. Zdroj: Instagram A.H.

Počas poslednej návštevy Izraela Agáta stihla aj oslavu štrnástych narodenín svojej sestry Korduly. Záberom z oslavy sa pochválila aj na svojom Instagrame a ľudia sa nestačia diviť. Z nenápadného dievčatka totiž pomaličky vyrastá krásna mladá žena. Veľké oči a výrazné črty tváre ocenili aj modelkini sledovatelia.

Malá Kordula rastie do krásy. Zdroj: Instagram K.Š.

"Kordula je krásna ako bábika," vyjadril sa pod fotografiou jeden z Agátinych sledovateľov a mnohí sa k pozitívnej reakcii pripojili. Okrem chvály sa však našli aj takí, ktorí si nenechali ujsť šancu Agátu trochu podpichnúť. "Bez toho Agátinho káčera by to bolo úplne super a Kordulka je teda kočka," napísala jedna z komentujúcich. "Kordulka je krásna... každopádne, neuč ju ten duckface... Je to hrozné," ozvala sa ďalšia.

Agáta sa pochválila fotografiou s mladšou sestrou Kordulou. Zdroj: Instagram A.H.

Agáte tak, zdá sa, rastie v sestre konkurencia. Uvidíme, či sa aj Kordula rozhodne využiť krásnu tváričku a zvolí si kariéru modelky.