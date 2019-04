Manželská búrka u Prachařovcov pokračuje: Jakub si pobalil kufre a zmizol!

Lavína sa spustila pred pár dňami, po tom, ako modelka Agáta Hanychová (33) zverejnila na sociálnej sieti spoločnú svadobnú fotografiu a naznačila, že so svojím manželom Jakubom Prachařom (35) sa rozchádzajú, a to práve na ich výročie svadby. Brunetka neskôr síce príspevok stiahla a tvrdila, že išlo iba o vtip, no neskôr opäť priliala olej do ohňa.

Vyrukovala totiž so správami od neznámeho 'fanúšika', ktorý tvrdil, že Jakuba pristihol v jednom zo slovenských hotelov v spoločnosti herečky Diany Mórovej (49). Dvojica si mala podľa jeho dohadov užívať intímne chvíle v hotelovej izbe a neskôr sa snažili z hotela nenápadne vytratiť. Hoci Mórová odmietla, že by s českým kolegom mala pletky, situáciu u Prachařovcov to neupokojilo a všetci čakali, ako všetko nakoniec dopadne. Jakub bol totiž najskôr na výlete v Londýne a po návrate zase zamieril s priateľmi na hory.

Teraz je však, zdá sa, naspäť a venuje sa pracovným povinnostiam. Českému denníku Blesk sa podarilo hudobníka zachytiť pred ich domom. Dlho sa nezdržal, no zatiaľ čo do domu vošiel s jedným kufrom, o pár minút neskôr už vychádzal s dvomi a batohom. Jakub nasadol do auta a bol preč. Celá operácia sa pritom mala odohrať práve v čase, keď bola Agáta na pracovnej akcii. „Jakub presne vedel, kedy nebude doma a nebude sa musieť so svojou ženou stretnúť," povedal pre spomínaný denník zdroj blízky Agáte.

Ťažko teda odhadnúť, či sa dvojica pokúsi o zmier a záchranu manželstva, alebo sa nakoniec vzdajú a k slovu sa dostanú rozvodoví právnici.