Opustená Hanychová vykladá karty na stôl: Po nevere a odlúčení prišlo TOTO!

Medzi Agátou a Jakubom je zle. Po šiestich rokoch manželstva je dvojica už viac ako mesiac od seba. Počas neho si Prachař popri nabitom pracovnom programe doprial voľnosť a veľa času trávil na výletoch so svojimi kamarátmi. Krátko na to priliali olej do ohňa správy, podľa ktorých sa mal hudobník a herec v minulosti zapliesť so slovenskou herečkou Dianou Mórovou (49). Malo sa tak diať počas prípravy talentovej šou, v ktorej obaja pôsobili ako porotcovia.

Zdroj: Instagram A.H.

Správy sa dostali ku Agáte, ktorá fanúšikov ubezpečovala, že je všetko v poriadku a obaja pracujú na vyriešení ich krízy. To sa ale pravdepodobne zatiaľ nepodarilo. Herec si miesto toho pobalil veci a ich spoločný dom opustil. Agáta tak zostala sama a okrem výchovy dvoch detí musela čeliť aj zdravotným problémom. Niet divu, že modelka sa najnovšie rozhodla zmeniť prostredie a vycestovať za mamou, herečkou Veronikou Žilkovou (57), do slnečného Izraela. Čas teraz trávi na pláži spoločne so synom Kryšpínom (7) a dcérkou Miou (1). A na svojej sociálnej sieti sa postarala o ďalšie prekvapenie.

Zdroj: Instagram A.H.,

Manželia Prachařovci totižto často približujú svoje súkromie prostredníctvom sociálnych sietí, no ich spoločnú dcérku sa snažili za každú cenu pozornosti ušetriť. Agáta však tomuto urobila rázny koniec. Na svoj instagramový profil zavesila už niekoľko záberov z pláže, kde konečne odhalila aj Miinu rozkošnú tváričku. Agáta najskôr zverejnila fotografiu odhaľujúcu dcérku len z profilu, no neskôr už putovala na verejnosť aj selfie mamy s dcérou a Agáta vytiahla z archívu aj jeden profi záber. „Moja a áno, ukázala som ju až keď som chcela ja," pripísala k fotke bojovne.

Zdroj: Instagram A.H.,

Či chce Agáta iba poslať hudobníkovi rodinný pozdrav a ukázať mu dcérku, ktorú už nejaký čas nevidel, alebo ide o ďalšie z jej rebelstiev, to vedia pravdepodobne len oni.