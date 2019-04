Známy jojkársky moderátor je opäť sám: Najprv stratil člena rodiny a teraz... ROZCHOD!

Moderátor Martin Chynoranský sa poslucháčom prihovára najmä z éteru rádia Vlna. Len nedávno však diváci televízie spoznali aj jeho tvár a to prostredníctvom JOJ-ky. Tá mu dala príležitosť vyskúšať si moderovanie pred kamerou a rovno aj úlohu herca v seriáli Záchranári.

V súkromí robil Chynovi radosť niekoľko rokov jeho psík Kubko. Štvornohý kamoš bol najdúch. Moderátor sa s ním však musel len nedávno navždy rozlúčiť.prezradil nám Martin, ktorý sa o domáceho miláčika delil s ďalšími tromi ľuďmi.

Množstvo ľudí si nevie predstaviť, že ak príde o milovaného štvornohého člena rodiny, že by si zadovážili ďalšieho. Chyno sa tomu nebráni, ale ani na to netlačí. „Sám som naozaj teraz vyťažený natoľko, že by som psíka asi úplne nestíhal a keď psa mám, tak sa mu chcem venovať. Som presvedčený, že nejaký pes si nájde mňa niekde. Že to bude zase nejaký najdúch, ktorý bude potrebovať pomoc,“ priblížil nám moderátor.

Martin Chynoranský prišiel začiatkom marca o milovaného psíka Kubka. Zdroj: Facebook/Instagram M.CH.

Strata psíka však nebolo jediné zlomové obdobie v jeho živote. Hoci tvoril približne tri roky pár so sympatickou o 15 rokov mladšou partnerkou, ktorá tiež pracuje v rádiu, ich rozprávkovej láske je koniec. Sám Martin nám informáciu, že už nie sú s Martinou spolu potvrdil, no viac to rozoberať nechcel. To, že šla dvojica od seba podporuje aj fakt, že na instagramovom profile jeho bývalej priateľky, by ste len márne hľadali nejaký spoločný záber. Expartneri by mali byť od seba už dlhšiu dobu.