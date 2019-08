Známy moderátor sa bude ženiť: Zásnuby po pár mesiacoch randenia... Zoznámili sa cez Instagram!

TRNAVA - Hovorí sa, že keď muž cíti, že je to tá pravá, nemá na čo čakať. To je zrejme aj prípad moderátora známeho nielen z televízie JOJ, ale aj z rádia Vlna, Martina Chynoranského (40). So svojou partnerkou Kristínou (32) sú spolu totiž len pár mesiacov a už ju stihol požiadať o ruku!

Len pred niečo vyše mesiacom sme vás informovali, že moderátor Martin Chynoranský má po svojom boku sympatickú a opäť mladšiu partnerku. Cez víkend sa len po niekoľkých mesiacoch randenia rozhodol pre životný krok. „V nedeľu som svoju priateľku požiadal o ruku. Nechcel som, že teraz ohňostroj, holubice a mravčeky ti donesú prsteň,“ prezradil v rannom vysielaní rádia Vlna.

Chyno s Kristínou tvoria pár len niekoľko mesiacov. Zdroj: Instagram M.CH.

Hoci si dvojica detaily chce nechať pre seba, nám Martin predsa len čosi prezradil. „Nebolo to nič gýčovo romantické. Nikam som ju neťahal. Práve naopak. Bolo to u mňa doma v situácii, keď to vôbec nečakala. Bola šokovaná a šťastná, vybehli jej oči a takmer mi zabudla povedať áno,“ povedal pre topky.sk šťastný moderátor, ktorému priateľka áno po prvotnom šoku predsa len povedala.

Mnohí muži si pri výbere prsteňa pre svoju vyvolenú zoberú so sebou poradcu. To však rozhodne nie je prípad rodáka z Trnavy. „Prsteň som mal kúpený asi týždeň, kým som jej ho dal. Chcel som, aby to bolo nečakané. Vyberal som ho sám s tým, že viem, aký typ sa jej páči,“ odtajnil pre nás Martin. Ešte dávnejšie sa totiž na tému prstene zhovárali a keď sa pristavili pri zlatníctve, Kristína svojej polovičke ukázala, čo sa jej páči. „Samotný výber bol na mne. Nebol som ani so žiadnym kamarátom, ani kamarátkou. Absolútne nikto netušil, že mám prsteň kúpený,“ pochválil sa Chynoranský, že sa na tento dôležitý výber podujal sám.

Martin Chynoranský požiadal v nedeľu Kristínu o ruku. Po prvotnom šoku povedala áno. Zdroj: Instagram M.CH.

Samozrejme, že nielen jeho rodina, ale aj Kristínina sa správe o zásnubách veľmi potešili. Keďže je dvojica spolu len pár mesiacov, zaujímalo nás aj to, ako sa vlastne zoznámili. Za všetkým je sociálna sieť. „Náš úplne prvý kontakt bol cez Instagram a spája nás to, že sme mali obaja psov. Ja som mal Kubka, ona mala Maxíka,“ povedal nám čerstvý snúbenec.

O svojich miláčikov prišli, no lásku k zvieratám majú v sebe zakorenenú. Obaja sa totiž obetavo starali o psíkov, ktorí mali zdravotné problémy a práve tú obetavosť si jeden na druhom vážia. Je tak zrejme otázkou času, kedy sa ich rodinka rozrastie o štvornohého chlpáča. Snúbencom srdečne gratulujeme.

Radostnou správou sa pochválila na Facebooku aj budúca pani Chynoranská. Zdroj: Facebook K.G.