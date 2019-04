Boris Kollár je na dcéru pyšný ale... V TOMTO ju nepodporí!

BRATISLAVA - Boris Kollár (53) patrí k pravidelným návštevníkom Bratislavských módnych dní a na podujatí sa vždy objaví v spoločnosti krásnych dám. Aj tentokrát sme ho mohli vidieť v tesnej blízkosti móla a politik mal na to samozrejme dôvod. Za všetkým hľadaj ženu...

Premiéru na móle mala totižto jeho najstaršia dcéra Alexandra, a tak neváhal a prišiel ju podporiť. Zo Sašky vyrástla naozaj krásna žena, ktorá by rozhodne nemala problém uspieť aj v módnej brandži. Sympatický multiotecko však túto možnosť veľmi nepodporuje a dcéru by na dráhe profesionálnej modelky videl len veľmi nerád.

„Bol to jej prvý počin a dúfam, že aj posledný,“ prezradil s úsmevom Kollár a priznal, že pre dcéru má v živote iné plány. „Predstavujem si, aby išla inou cestou ako týmto. Bol by som radšej, keby ďalej študovala, potom si urobila dobré školy a toto môže mať ako spestrenie k štúdiu, len aby sa zabavila alebo čo. Ale aby sa tým upriamila a myslela si, že na tomto si postaví kariéru v živote, to asi nie.“

Zdroj: Jan Zemiar

Nároky na krásnu blondínku sú teda jasné. „Dobre skončená stredná, potom dobrá univerzita a potom nejaký úspešný štart kariéry nejakej. Aby to mala založené nie na kráse, ale na tom, čo má v hlave.“

V našom videorozhovore sa dozviete aj to, či je Boris Kollár na svoje deti prísny, aj to, ako v jeho početnej rodine vyzerá Veľká Noc.