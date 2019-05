Kollár na večeri v luxusnej reštaurácii s blondínkou: FOTO Veď to je Mária, ktorú pozná celý svet

BRATISLAVA - Dnes sa v Bratislave koná konferencia hnutia Európa národov a slobody, ktorú organizuje strana Borisa Kollára Sme rodina. Pri tejto príležitosti do Bratislavy prišla predsedníčka krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová. Krátko po jej prílete sa s Kollárom stretli na neformálnej večeri v centre mesta.

Konferencie hnutia Európa národov a slobody, ktorej hostiteľom je strana Sme rodina, sa koná dnes v Bratislave. Kollár zorganizoval stretnutia pár týždňov po tom, ako v rámci eurobolieb vstúpil do frakcie Európa národov a slobody. V tejto frakcii sú strany, ktoré sú považované za extrémické či pravicovo-populistické.

Neformálna večera s Le Penovou

Ešte predtým sa konala neformálna večera, ktorá začala krátko pred deviatou v centre mesta na Námestí slobody. „Dnes večer do Bratislavy pricestovala Marine Le Pen spolu s ďalšími hosťami zajtrajšej konferencie, ktorú organizuje Boris Kollar,“ uviedla na sociálnej sieti strana Sme rodina.

„Návštevu sme odštartovali dnešnou spoločnou večerou, počas ktorej sme sa mali možnosť neformálne porozprávať. Spoločnými črtami našej spolupráce je ochrana schengenských hraníc, ochrana našich tradícii, právo na prácu pre našich občanov a pomoc pre rodiny. Do europarlamentu chceme priniesť v rámci vznikajúcej aliancie aj s Matteo Salvini zdravý rozum,“ dodali.

Konferencie sa zúčastnia Marine Le Penová, predsedníčka Národného združenia, predseda Sme rodina Boris Kollár a jej člen Ľudovít Goga, podlanec europarlamentu za stranu Slobodná strana Rakúska George Mayer a predstavitelia talianskej politickej strany Liga Severu, ktorej predsedom je Mateo Salvini.

Nová krajne pravicová frakcia

Poslanci strany Sme rodina sa rozhodli v tohtoročných eurovoľbách vstúpiť do frakcie Mattea Salviniho, ktorá je považovaná za krajne pravicovú. Salviniho strana Liga Severu je označovaná za xenofóbnu a antiimigrantskú.

Vznik novej frakcie novej frakcie, ktorej vytvorenie inicioval práve Salvini. Salvini sa pokúša zjednotiť strany európskych pravicových populistov do jednej spoločnej aliancie s cieľom zvýšiť ich vplyv v Európskej únii po májových voľbách do EP.

Kollárova strana vysvetlila aj motiváciu ich vstupu do tejto aliancie. „Bohužiaľ, je to absencia zdravého rozumu zo strany Bruselu v takých závažných témach ako je ochrana vonkajších hraníc, ochrana tradičných hodnôt, na ktorých EÚ stojí a vyrástla a zároveň neuveriteľná snaha koncentrovať moc centrálne v Bruseli a odoberať tak moc a suverenitu členským štátom,“ uviedli hnutie s tým, že za vstupom do aliancie vidia zintenzívnenie komunikácie rovnako zmýšľajúcich strán v únii.

Rovnako aj Marine Le Penová je šéfkou extrémne pravicovej francúzskej strany Národné združenie. Spojenectvo na pôde Európskeho parlamentu ponúkla strane Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a poľskej vládnej strane Právo a spravodlivosť. Voľby do europarlamentu sa v členských krajinách Únie konajú 23.-26. mája. Výsledky budú známe v pondelok, keď si svojich europoslancov zvolí posledný členský štát únie.

