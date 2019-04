Po pokute prišla ďalšia dohra: Do Sajfu sa obuli známe tváre... Týmto sa bráni moderátor!

BRATISLAVA - Pokuta 50 eur! To bola suma, ktorú rozhlasovému spíkrovi a moderátorovi Matejovi "Sajfovi" Cifrovi (39) naparili policajti minulý piatok za to, že počas jazdy používal svoj mobil. Sajfa pokutu ochotne zaplatil, no ešte netušil, že celej záležitosti nie je koniec. V zápätí sa totiž doňho obulo rovno niekoľko známych tvárí. A moderátor reaguje!

Sajfa si zarobil nielen na pokutu, ale aj na nie práve najpokojnejší víkend. Po jeho živom vysielaní na sociálnej sieti a následnej blokovej pokute od policajtov sa začali na jeho adresu šíriť reakcie ďalších slovenských celebrít. Tie ostro kritizujú moderátorovo konanie a snažia sa prehovárať aj do duší ostatných šoférov. Vyzerá to, že obľúbenému moderátorovi a blogerovi už praskli nervy a voči reakciám sa tvrdo ohradil.

„Ja si uvedomujem, že som spravil chybu, to samozrejme priznávam, ja som zaplatil aj pokutu regulárnu, podľa všetkých pravidiel, tak, ako to má byť. Len čo sa mi cez víkend nepáčilo a pozorne som to sledoval, je, ako všetci známi, neznámi, je to absolútne jedno, sa v podstate tvárili, ako keby ich sa to netýkalo. Ako keby to oni nikdy nerobili... Ja si osobne myslím, že to robia všetci... Zoberte si Pil C-ho, tiež napríklad Maťo Zrebný. Ja nechcem byť úplne konkrétny, ale netvárme sa, aj vy známi ľudia, že sa vás to netýka. 99 percent všetkých Slovákov robí niečo s telefónom za volantom. Nie nutne telefonujú, ale robia úplne iné veci. Máme podľa môjho názoru všetci maslo na hlave za to, čo sa v piatok stalo, nielen ja!“

Na moderátorove slová však následne zareagoval aj spomínaný Pil C (32). „Čo ma ťaháš do tvojej pokuty? Čo ja s tým mám, preboha! Ide mi iba o to, že to nie je vôbec o tvárení, je to o tom, že zastavia ma, stane sa, nebudem sa vyviňovať a obviňovať a hádzať to na xy ľudí, ktorí ťa napadnú v tom momente." Raper dokonca vyzval Sajfu, aby neriešil konflikt cez internet a prišiel osobne. „Kamoško vôbec sa nerozčuľuj, ja som spontánny človek, to znamená, že to meno, tvoje konkrétne, len tak zo mňa vyšlo, lebo si pamätám, že si to robil. Nerozčuľuj sa, prosím. Fakt. Nerozčuľuj sa, lebo potom budeš mať vrásky a budeš musieť nosiť filtre ako ja, dobre? Nemyslel som to v zlom, len som chcel poukázať, akože nie som len ja v tom, dočerta! Tak všetci sa tvária!" vysvetľuje zúfalý Sajfa.

Zdroj: Instargram P.

Do bitky sa nakoniec zapojil ďalší slovenský raper Strapo (30), ktorý pred deviatimi rokmi prežil vážnu dopravnú nehodu. Lekári mu vtedy museli do hlavy voperovať titánovú platničku, aby ho zachránili. „Je dôležité nešikanovať žiadneho Sajfu ani nikoho, ale uvedomiť si pointu a to je to, že je to zlé," dohovoril zúčastneným stranám aj fanúšikom.

Zdroj: Instagram K.T.

Na účet piatkového incidentu sa vyjadrili napríklad aj herečka Kristína Tormová (36), moderátorka Jasmina Alagič (29), či blogerka Lucy Pug. Snáď táto celebritná kauza pomôže dobrej veci a slovenskí šoféri si vstúpia do svedomia.