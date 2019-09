Nový vzťah v našom šoubiznise: Češká herečka a slovenský raper tvoria pár!

PRAHA/BRATISLAVA - Náš šoubiznis má nový párik! Česká herečka Anna Kadeřávková (22) sa čoskoro slovenským divákom predstaví v pripravovanom slovenskom filme Šťastný nový rok, v ktorom si zahrala milenku Mareka Majeského (47). A práve pri natáčaní tejto novinky sa zrejme spoznala so svojím novým priateľom. Má ním byť totiž slovenský raper Ján Strapec alias Strapo (29).

Mladá blondínka sa v týchto dňoch začala na svojom Instagrame chváliť novým priateľom. No hoci fotky s neznámym mužom každým dňom pribúdajú, jeho tvár doposiaľ zostáva záhadou. Najprv totiž Anna zverejnila záber, na ktorom vidno len nohy muža ležiaceho na posteli a ani ďalšia zamilovaná fotka neodhalila viac.

Fanúšikovia českej herečky však identitu jej nového priateľa odhalili takmer hneď. Pod záberom zo spálne sa totiž začali hromadiť komentáre, v ktorých majú ľudia jasno - ide o slovenského rapera Jána Strapca, v hip-hopovom svete známeho pod prezývkou Strapo.

Tomu, že by mohlo ísť o pravdu, nahráva hneď niekoľko faktov. Obaja totiž spolupracovali na novom slovenskom filme s názvom Šťastný nový rok, takže práve pri jeho výrobe sa mohli zblížiť. Navyše Anna sa v týchto dňoch chváli zábermi z dovolenky v Egypte a raper tiež zverejnil video z pláže.

Navyše slovenská speváčka Martina Tina Kmeťová, ktorá so Strapom neraz spolupracovala, napísala pod jednu z herečkiných fotiek strohé, no jasné: „JANO!“ Nepriamo tak potvrdila to, čo si už aj tak mnohí mysleli. Nechajme sa teda prekvapiť, kedy dvojica svoju lásku prizná aj verejne.