Intímna spoveď Zory Czoborovej: Každý jej pokus mať dieťa zlyhal!

BRATISLAVA - Prvý pohľad na Zoru Czoborovú (52) a jej manžela Petra Illiáša (38) napovedá, že majú krásne a šťastné manželstvo. Napriek tomu mnohých zaujíma otázka, ktorá je snáď pre každú ženu dosť chúlostivá - prečo nemá deti. A to najmä vtedy, keď žena skutočne chce, no nedarí sa. Fitneska vyšla s farbou von a priznala, aká je skutočnosť.

Drvivá väčšina žien sa túži stať matkou. Kým niektoré dajú život aj ôsmim, iné o ne nestoja a radšej podstúpia interrupciu či odložia dieťa na adopciu, no sú aj ženy, ktoré sa snažia, skúšajú všetko možné a predsa sa nedarí. A taký je aj príbeh Zory.

Fitneske už prekážali otázky na jej „nematerstvo” a mnohokrát ju aj zaboleli. Svoju spoveď zvažovala, no nakoniec sa predsa len rozhodla povedať svetu, ako to skutočne je. A možno tým pomôže iným ženám, ktoré si prešli či prechádzajú niečím podobným. Koniec koncov, aj jej kamarátka Sisa Lelkes Sklovská priznala, že hoci deti miluje, kým prišiel ten pravý, bolo už neskoro.

Zora síce detičky veľmi chcela, no nebolo jej dopriate. Zdroj: Vlado Anjel

„Otázka, či mám šťastný život, keďže nemám deti!!! Akože!?!? Bohužiaľ, aj keď som detičky veľmi chcela a priznám sa, že sme sa o to s partnerom pokúšali aj pomocou lekárov, nebolo nám proste dopriate. A či som šťastná? Viete, okolo 40-ky to veľmi bolelo. Hlavne nasledujúce roky, keď každý pokus zlyhal a napichané hormóny nielen s mojím telom, ale aj dušou robili riadne kotrmelce," priznáva na svojom instagramovom profile.

I keď v roku 2014 spečatila svoju lásku s Petrom, mamou sa nestala. Možno mohlo byť všetko iné, keby niekoľko rokov neboli odlúčení. Možno by sa boli vzali skôr. „Ak to ľutujem, tak len kvôli tomu, že by nám možno bolo dopriate, že by sme mali detičky, keby sme sa začali o to skôr pokúšať," povedala na margo ich „vzťahovej prestávky" Zora pre Topky.

„Ale viete, čo je najväčším šťastím v živote? Ak máte vedľa seba človeka, ktorý vás miluje, preskáče si všetko s vami aj vašimi stavmi, je vám oporou a dokáže vám, že váš spoločný život má pre neho najväčšiu hodnotu aj keď, bohužiaľ, bez detičiek," dodala Zorica.

Zora úprimne priznala, prečo nemá s milovaným manželom dieťa. Zdroj: Instagram Z.C.