Vysnívaná dovolenka Zory Czoborovej: Pavúky, komáre a... To myslí vážne?

BRATISLAVA - Hoci už má po päťdesiatke, stále sa drží vo forme, cvičí ako najatá a zároveň stíha cestovať a pracovať na DVD-čkách. Zora Czoborová (51) v novembri pokrstila hneď tri, na ktorých pracovala dlhšie. Okrem pracovných fitpobytov križuje svet so svojím manželom Petrom. Má aj vysnívanú destináciu, ktorá by však mnohých odradila.

Brunetka sa nielen stará o svoje telo a kondičku, ale aj veľa cestuje. S manželom prešla už kus sveta, čo ju vždy inšpiruje k výberu destinácií pre fitpobyty. „Je to aj to, čo mňa zaujíma. To, čo by som ja chcela vidieť. To robím s manželom napríklad, keď boli Filipíny, tak my sme rok predtým vycestovali s manželom na Filipíny na mesiac, prešli sme si ich s batohom,“ hovorí Zora, ktorá sa vždy snaží svojim klientom ponúknuť niečo reálne, čo si aj sama vyskúšala.

I keď spoznala už mnohé krajiny, predsa len má ešte vysnívanú destináciu. „Taká cesta po Amazonke, naozaj s tým všetkým, aj s nepohodím, komármi a pavúkmi a tým všetkým, čo tam môže hroziť. To by sa mi tak páčilo,“ prezradila fitneska. Južná Amerika je teda to, čo Zora ešte nemá preskúmané. A aj keď to znie priam hrozivo, podľa jej slov po boku manžela sa ničoho nebojí.

Zora cestuje s manželom po svete. Navštívili aj Thajsko. Zdroj: Instagram Z.C.

Ako však sama tvrdí, na to musí dozrieť ešte čas a najmä sa tam chce vybrať s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. „Na to potrebujete partičku dobrú, nemôžete tam ísť dvaja. Takže to treba štyroch – šiestich ľudí, samozrejme dobrých sprievodcov. Myslím si, že na to ešte bude čas, keď budem pracovne menej aktívna,“ sníva Czoborová, ktorá je momentálne dosť vyťažená. Mnohí by si na takúto „dovolenku" netrúfli ani pomyslieť.