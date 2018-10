Czoborovú v Taliansku zbalila POLÍCIA: Manévre ako s teroristom... TOTO má na rováši!

FLORENCIA - Odišla do slnečného Talianska a zbalila ju polícia. Toto by známa slovenská fitneska Zora Czoborová (51) nečakala ani v najdivokejšom sne. S radosťou vyrazila do Toskánska spolu s ďalšími ženami na fitnes pobyt a za jedinú fotografiu skončila odvedená talianskymi mužmi zákona.

Zora pravidelne usporadúva fitnes pobyty pre fanúšikov oddychu a zdravého životného štýlu. Vďaka jej projektu tak mnohí ľudia navštívia exotické aj menej exotické krajiny, spoznajú kultúru, dozvedia sa čo-to o stravovaní a zdravom pohybe a, samozrejme, aj si zacvičia.

Nedávno bola na jednom takomto pobyte v talianskom Toskánsku. No a príjemný výlet sa razom zmenil na scénu ako vystrihnutú z akčného filmu. Zbalila ju tam totiž polícia. „Moja najdrahšia foto. Na fitness pobyte v Toskánsku som neodolala šarmu prekrásnej sochy Dávida od Michelangela. No veď, kto by odolal. Vôbec som neriešila nejakú bielu čiaru," napísala na Instagrame k spomínanej fotke.

Brunetka sa so sochou - replikou nahého Dávida, ktorá je pred vchodom do Galleria dell'Accademia vo Florencii - chcela odfotiť z čo najmenšej vzdialenosti. Porušila tak zákaz vstupu a už bol problém na svete. „Mali sme prehliadku námestia, kde bola tá socha a nikde nebola nijaká tabuľa, že k nej nemôžete ísť. Bolo to akoby za takými malými kríkmi. Nepredpokladala som, že k tej soche sa nedá ísť fotiť, tak som šla," vysvetlila pre Topky.sk Czoborová.

Kvôli tejto fotke ju zbalila polícia a dostala pokutu. Zdroj: Instagram Z.C.

„Po chvíľke dobehli dvaja policajti, nič sa ma nepýtali, jeden ma hneď zbalil, aby som ho nasledovala. Druhý zatiaľ obzeral sochu, či som ju náhodou nepoškodila. Zobrali ma na policajnú stanicu a spisovali zápisnicu. Hneď som sa ospravedlnila, že som si nevšimla, že by tam bol nejaký zákaz. Povedali, že zákaz tam nie je, ale je tam nejaká biela čiara, ktorú som nevidela, a za ktorú by sa nemalo ísť. Samozrejme akceptujem, je to moja hlúposť, že som si to nevšimla," povedala nám fitneska.

Hoci má skvelú pamiatku a takouto fotkou sa nepýši len tak hocikto, bol to vskutku drahý záber. Pokutu dokonca nemohla zaplatiť na mieste: „Dostala som pokutu, ktorú som nemohla na mieste zaplatiť, pretože u nich sa policajtom neplatí, takže som to musela zaplatiť cez banku." Na polícii sa zdržala dosť dlho, a tak len dúfala, že parťáčky z fitnes pobytu ju stále čakajú na mieste. Nemohla sa im ani ozvať, keďže zostala bez mobilu - práve na jej telefón sa totiž fotilo a keď ju zbalili policajti, nemala šancu si ho vziať so sebou.

Na incident dnes spomína s úsmevom: „Dostala som príučku a smiala som sa sama na sebe. Keď som k tým babám došla, tak si vydýchli. Všetko sa na dobré obrátilo, aspoň sme mali srandu a mám zážitok, že som bola v úvodzovkách zatknutá, lebo reálne som bola len odvedená."​

V jednom z komentárov dokonca s humorom poznamenala, že sa k nej talianski muži zákona správali ako k teroristke. Nám prezradila, ako to myslela: „To som humorne napísala, že boli naozaj takí prísni. Vôbec sa so mnou nebavili. Nezaujímalo ho, že som si nevšimla bielu čiaru. Bol prísny ten policajt, čo akceptujem, lebo potom som si uvedomila, že keby sa tam každý chcel fotiť, tak by z toho asi mali poriadny chaos."