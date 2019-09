Zora Czoborová sa úplne opustila: Naložila ako drevorubač... Toto nedal ani jej manžel!

SLOVINSKO - Fuuu, tak toto by na Zoru Czoborovú (52) povedal zrejme iba málokto. Známa trénerka, ktorá doslova žije športom a je majiteľkou parádneho tela, si najnovšie poriadne naložila. Pozrite čo vyparatila... veď by dala dole nejedného chlapa!

Zora sa aktuálne nachádza v Slovinsku na jednom zo svojich vyhlásených fit-pobytov. Okrem klientiek jej podľa príspevkov na sociálnych sieťach robí spoločnosť aj manžel, s ktorým sa vybrala do jednej z tamojších vyhlásených reštaurácií. Od fitnesky by ste zrejme čakali, že bude počas dovolenky chrumkať šalát a dávať si pozor aj na veľkosti porcie, no opak je pravdou. Brunetka má evidentne poriadny apetít.

Zora Czoborová má mimoriadny apetít. s akou by mal problém aj muž. Zdroj: Jan Zemiar

Do vrecka by schovala aj nejedného muža, čo koniec-koncov predviedla aj počas návštevy reštaurácie so svojím Petrom. Nechýbalo predjedlo ani dezert v podobe zmrzliny, no keď prišlo na hlavný chod.... „Dobrovoľne sa priznávam, že tieto obrovské mäsá sú len pre Zoricu,“ vyhlásila pri zábere na obrovské kusy steakov, z ktorých jeden vážil 500 a druhý 250 gramov.

Zora prezradila, že mala chuť na mäsový deň a kým jej manžel sa uspokojil s jedným kusom pochúťky, ona si naložila ako malý drevorubač. Nuž ale, proti gustu žiaden dišputát - najmä keď je fitneska známa svojou láskou k športu a aj podobnú porciu dokáže vďaka aktívnemu životu spáliť ako nič.