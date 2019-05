Obrovské tajomstvo Zuzany Haasovej: Vydatá až trikrát... TOHTO muža zaprela!

Zuzana Haasová má tak za sebou nie dve, ale už tri svadby. A zdá sa, že čoskoro už aj tri rozvody. V roku 2010 jej krachol vzťah s prvým manželom, Romanom Féderom. Z manželstva vzišla dcéra Romana (14), z ktorej je dnes už mladá dáma.

Zuzana následne vhupla do nového vzťahu so záchranárom Martinom Kostkom (37). S tým sa zosobášili v roku 2016. Počas ich vzťahu si prešli skutočne náročnými životnými skúškami. Zuzana prišla o vytúžené detičky, dcéru Karolínku, ktorá zomrela hneď po narodení a ešte nenarodeného Šimonka. Napriek všetkému dvojica spečatila svoj vzťah aj oficiálne a zdalo sa, že tragické udalosti dvojicu stmelia. Bohužiaľ, dnes už má blondínka na stole žiadosť o rozvod.

Teraz sa však objavili informácie, že v prípade Zuzany nejde o druhý, ale už tretí stroskotaný vzťah. Podľa informácií Nového času mala totiž v roku 2015 uzavrieť ešte jedno manželstvo. To však malo krátke trvanie a po pár mesiacoch sa herečka s hudobníkom narýchlo rozviedli.

Dôvod tohto zväzku je prinajmenšom zarážajúci. „Bol to výskum ľudskej povahy, ktorý potvrdil moje predpoklady. Nikto nemal vedieť, že je to fraška, len pár ľudí, ktorí tento projekt pripravovali," vyjadrila sa Zuzana. Čo presne projektom myslela a v čom spočíval, sa nám zistiť nepodarilo. Zaujímavé však je aj to, že spomínaná svadba sa udiala v čase, keď si všetci mysleli, že tvorí pár práve s Martinom Kostkom.

Herečku sme k danej téme oslovili, no na naše otázky doposiaľ nereagovala. Záhadné manželstvo teda zostáva pod rúškom tajomstva. Snáď sa sympatickej blondínke čoskoro podarí nájsť muža svojho života.