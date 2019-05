Pred rokmi stratila Haasová dve deti, teraz prišla ďalšia rana: Manžel podal žiadosť o rozvod!

BRATISLAVA - Vyzeralo to na idylické manželstvo, no všetko je inak. Herečka Zuzana Haasová (38) tvorila niekoľko rokov pár s Martinom Kostkom (38), za ktorého sa v júni 2016 vydala. Dvojica si prešla nejednou ťažkou skúškou, keďže blondínke umreli dve deti, no nevzdávali sa. Teraz však prišla ďalšia rana v podobe rozvodu.

To, čo bolo kedysi bežné, je dnes už skôr rarita. Dlhoročné manželstvá, a najmä tie v šoubiznise, vídame len málokedy. Ani herečka Zuzana Haasová nemá šťastie. V minulosti bola už raz vydatá a s exmanželom má dcéru Romanku. O niečo neskôr sa na ňu opäť usmialo šťastie a našla lásku a šťastie po boku Martina Kostku.

Ešte vo februári pôsobili Zuzana Haasová s Martinom Kostkom a jej dcérou Romanou ako ukážková a šťastná rodina. Zdroj: Facebook Z.H.

S Martinom bola dokonca dvakrát tehotná, no osud im bábätko nedoprial. V roku 2013 prišla o Karolínku hneď po jej narodení a rok 2016 sa stal osudným pre Šimonka, ktorý zomrel ešte v brušku. Dvojica sa však nevzdávala. Napriek ťažkému osudu svoju lásku pred takmer tromi rokmi spečatili.

„Veď čo všetko sme už zažili a prekonali. Bolo to len potvrdenie, že chceme a budeme spolu tak, ako doteraz v dobrom aj v zlom. Všetko už máme za sebou a čo máme pred sebou, sa uvidí,“ napísala vtedy čerstvá šťastná novomanželka k zmenenému stavu na Facebooku.

Ešte koncom marca Zuzka Haasová označila Martina Kostku ako jej srdca šampióna. Zdroj: Facebook Z.H.

Ani magický dátum 16. 6. 2016 o 16:00 však nezaručil, že dvojica bude šťastná, až kým nepomrú. Údajne mali mať problémy už niekoľko mesiacov a napokon to vyústilo do toho, že Martin podal žiadosť o rozvod. „Len ťažko sa mi na otázky odpovedá, lebo naozaj neviem, čo mám na to povedať. Zlom prišiel už dávno a možno sa treba Zuzky opýtať, aký má na tom podiel. Ak ide o rozvod, ja som podal žiadosť a uvidíme, ako to dopadne," povedal Martin Novému Času.

Je tak len otázkou času, či rozvod napokon prebehne, alebo dvojica ešte svoj vzťah zachráni, keď už zvládli toľké prekážky. „Nepoznám vzťah, ktorý uniesol toľko bolesti zo straty detí. My sme sa o to pokúsili. Držali sme sa statočne... Každý ideme svojou cestou..." povedala na margo rozvodu Zuzana Haasová. Herečku sme ohľadom aktuálnych udalostí kontaktovali, no na naše pokusy zatiaľ nereagovala.