Pyšná Haasová má doma hrdinu: Za TENTO čin ho ocenili!

Vedieť pomáhať ostatným je jedna z prirodzených ľudských vlastností. Pomôcť priateľom či rodine je pre väčšinu z nás samozrejmé, no ak sa v núdzi ocitne niekto neznámy, mnoho ľudí len kývne rukou a záchranu prenechá 'ďalšiemu okoloidúcemu'. Sú však aj ľudia, ktorí sú pripravení pomôcť nezištne a hocikomu.

Práve takého má doma aj herečka a speváčka Zuzana Haasová. A je naňho právom pyšná. Vo štvrtok sa totiž pochválila nielen svojím partnerom, ale aj ocenením, ktoré nedávno získal práve za záchranu života. „To je on, to je on môjho srdca ŠAMPIŇÓN," začala herečka vtipne o svojom partnerovi Martinovi, ktorý okrem manažovania Zuzkinej kapely pracuje aj ako operátor tiesňovej linky 155. Práve počas služby v auguste minulého roku Martin a jeho dvaja kolegovia zachránili život zranenému motorkárovi, ktorý havaroval priamo pred sídlom operačného strediska. Za tento čin si traja kolegovia teraz vyslúžili oficiálne ocenenie pre hrdinov.

Zdroj: Facebook Z.H.

„O jeho práci som nesmela nikomu vravieť. Nechcel. A pritom si najúžasnejší v tej svojej práci. Som na teba pyšná, teším sa, že ste aj jeho zachránili a GRATULUJEM za cenu, tá cena nie je za toto konkrétne, ale za tých všetkých, čo si za tie roky zachránil."

Herečka nezabudla zagratulovať ani ostatným dvom kolegom a svoje krásne vyznanie zverejnila na sociálnej sieti. Na svojho partnera môže byť právom pyšná.