Chce navýšiť počet detí? Multiotecko Kollár odkazuje ženám: Nech sa páči, hláste sa!

BRATISLAVA - To, že Boris Kollár (53) sa môže popýšiť už desiatimi krásnymi ratolesťami, nie je žiadnym tajomstvom. Ani to, že má svojich potomkov s deviatimi rôznymi ženami. Synovia podobu s otcom nezaprú a z dcér rastú krásne mladé dámy. Je však možné, že má multiotecko v pláne rozšíriť svoje pokrvné potomstvo na futbalovú jedenástku či dokonca navýšiť počet na trinástich "hráčov" ako v rugby?

Keď sa povie Boris Kollár, ľudia si buď klepkajú po čele, že má toľko detí, alebo si z neho jednoducho robia žarty. On však svoje deti zbožňuje, oslavuje s nimi narodeniny, chodia na dovolenky, prežíva s nimi poznámky zo školy alebo ich vodí do spoločnosti.

Práve na jednej zo spoločenských udalostí sme podnikateľa a politika stretli s dcérou Saškou, ktorá tento rok oslávi plnoletosť. Práve počet jeho detí je mnohokrát terčom rôznych žartov. My sme sa ho preto opýtali, ako to vôbec berie a presvedčili sme sa, že Kollár je rozhodne chlap so zmyslom pre humor.

Len nedávno internetom kolovalo tzv. meme, že ak by sa Borisovi niečo stalo, dedičské konanie by muselo prebehnúť v Inchebe. "Viete, to priamo nadväzuje na tú pláž, čo zavesil kedysi Sajfa. Že Boris Kollár s rodinou v roku 2034. Takže pokiaľ sa tá pláž naplní, naozaj budú musieť vziať Inchebu," smeje sa podnikateľ.

Na Prešporský bál prišiel v spoločnosti dcéry Sašky. Zdroj: Vlado Anjel

Podobné výstrelky verejnosti či zabávačov berie politik s rezervou. Dokonca natoľko, že nemá problém niektoré posty aj sám zdieľať na svojom profile na sociálnej sieti. "Ja s tým nemám absolútne žiadne problémy, takže kľudne, dámy, hláste sa!" prezradil.

Žeby si tým snáď robil nábor, aby navýšil počet svojich detí? Na našu poznámku o tom, aby to náhodou niektorá z dám nezobrala vážne, odpovedal so smiechom: "Nech sa páči! Poradíme, poslúžime." Nuž, možno sa teraz multioteckovi zaplní schránka správami žien dychtivých po dieťati.

Boris Kollár so svojimi deťmi rád dovolenkuje. Zdroj: archív B.K.